Monica Ghiurco, pe primul loc la alegerile pentru Consiliul de Administratie al SRTV (Surse)

Votul a avut loc la sediul TVR din Bucuresti si la studiourile teritoriale TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iasi, TVR Timisoara si TVR Targu Mures.Potrivit surselor citate, pe locul al doilea s-a situat Karen Attila Sebesi (321 de voturi).Urmatoarele doua locuri, cele ale supleantilor, au fost ocupate de Mihai Radulescu (301 de voturi) si Cristian Stoian (242 de voturi).Rezultatele finale vor fi anuntate marti seara, la ora 20:00, timp in care pot fi depuse si solutionate contestatii.Conducerea Televiziunii Romane a demarat, in perioada 9-20 februarie, alegerile interne pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor in Consiliul de Administratie al SRTV, conform Legii nr. 41/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Hotararea a fost luata ca urmare a deciziei Birourilor Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului de declansare a procedurilor de desemnare a membrilor CA al SRTV.Dupa stabilirea rezultatelor finale, directorul general interimar al TVR va inainta Parlamentului numele salariatilor clasati pe primele doua locuri - pentru calitatea de membru titular in CA si pe ale urmatorilor doi salariati - pentru calitatea de membru supleant (al treilea clasat va fi supleantul primului clasat, iar al patrulea clasat va fi supleantul celui de-al doilea clasat).Consiliul de Administratie al TVR a fost demis, dupa ce raportul de activitate al televiziunii publice pe anul 2016 a fost respins in plenul Parlamentului in data de 27 septembrie 2017. In aceeasi zi, Doina Gradea a preluat conducerea interimara, dupa votul din plen.Conform Legii nr. 41/1994, republicata, CA al TVR este alcatuit din 13 membri: opt din partea grupurilor parlamentare, potrivit ponderii lor in Parlament, unul din partea presedintelui Romaniei, unul din partea Guvernului, doi din partea angajatilor si unul din partea minoritatilor nationale. Presedintele CA este validat de catre Parlament dintre membrii titulari. Consiliul de Administratie este numit pe o perioada de patru ani.