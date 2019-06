Nou scandal in TVR: Jurnalisti de top se revolta impotriva Doinei Gradea

Ziare.

com

Dupa ce a sfidat Parlamentul si TVR a pierdut dreptul de a transmite Festivalul Enescu, Doinea Gradea este acuzata din interiorul institutiei, intr-un nou scandal, generat de aceasta data de prezenta ei la Minsk, in conditiile in care televiziunea publica nu a trimis niciun reporter la Jocurile Olimpice Europene, transmisiunile fiind facute din studio.Primul care s-a revoltat dupa ce imaginile cu Doina Gradea au fost postate pe siteul Ministerului Tineretului si Sportului (foto) a fost"O rusine uriasa. Niciun reporter TVR la Minsk, niciun comentator. Totul se face din studio. Suntem insa reprezentati la nivel inalt, normal sunt peste 100 de ore de transmisiuni direct. Era mare nevoie de asa ceva. Am auzit ca acum isi cauta kimono pentru Tokyo", a scris acesta ironic pe Facebook , referindu-se la Doina Gradea.Stafeta a fost preluata de, unul dintre cei mai cunoscuti si valorosi reporteri de televiziune "Da, reporterii comenteaza de acasa. Ce dreaq sa caute ei pe teren, mai ales cand terenul e peste hotare? Acolo merg sefii aia mari dupa cum vedem in pozele de la minister. Lipseste martie din post? Nu prea. A fost si la Eurovision P.S. Cu mine-n Afganistan, Kosovo sau pe la diversele exercitii militare nu a venit. Asa sunt eu mai norocos.🤓", a scris, la fel de ironic, pe Facebook Adelin Petrisor.Postarea lui a starnit o reactie mult mai vehementa din partea Marinei Almasan, unul dintre cei mai vechi si indragiti realizatori de emisiune din TVR.", semnaleaza colegii de la Pagina de Media Articolul la care se face referire a fost publicat pe site-ul Femeide10.ro si este neasteptat de dur pentru un angajat din televiziunea publica, fiind cunoscute restrictiile draconice impuse in TVR.Iata cateva fragmente din articolul publicat de"Mi-a fost sila de lipsa mea de curaj, sau mai bine zis, de curajul manifestat doar in cercuri restranse, impartasit, e-adevarat, de alti atatia si atatia colegi, alaturi de care, de decenii, am 'ars' pentru institutia ce ne-a devenit a doua casa. (...) Ne iubim, fiecare, atat de mult meseria, traim pentru ea de atata vreme, suntem atat de legati de 'batrana doamna din Pangratti', incat tremuram ca niste piftii ordinare, inmuiate in groaza si disperare ca un cuvant nelalocul lui sau o reactie - altminteri corecta - ne-ar putea alunga din locul cu care ne-am identificat. (...)Sunt un soldat disciplinat (cred ca e, de fapt, o inlocuire eleganta a notiunii de 'lasitate') asa ca, iata, tac. Ma complac in galeata cu laturi in care am fost aruncata. In general, de cand lucrez aici, nu am scos niciodata la iveala gunoiul de sub pres, chiar daca el a prins deja o consistenta alarmanta, fiind mai gros decat presul insusi. (...)Reactia ta de astazi, Adelin, m-a facut sa ma rusinez nespus. De mine si de colegii mei. De numele mari ale TVR, care indura si tac, si de care lumea nu a mai auzit, in ultima vreme. Si nu pentru ca ei ar fi murit. Ci pentru ca moarte sunt numai liniile pe care au fost surghiuniti. (...)Oricum, am obosit sa fac balet intre moralitate si supunere, intre profesionalism si compromisuri, intre revolta si tacere, intre umilinta si fericirea de a face meseria pe care o iubesc pana la cer si inapoi. (...)N-am fost in Afganistan, ca tine, Adelin, dar te asigur ca razboaiele de aici, la care am asistat sau am fost partasa, au fost mult mai sangeroase. Cu pagube comparabile.Iarta-ne, te rog, pe noi astia, multi si lasi, care in schimbul unui os de ros, ne ascundem in fata unei reprobabile cumintenii si supuneri", a scris Marina Almasan.