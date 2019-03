Organizatia europeana a jurnalistilor, artistilor si creatorilor cere sanctionarea sefei TVR

Ziare.

Conform unui comunicat, scrisoarea este semnata de seful UNI Media, Entertainment & Arts - UNI MEI, Johannes Studinger, si este adresata presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si presedintilor comisiilor de cultura si media."UNI MEI, reprezentand 140 de sindicate si bresle de creatori, tehnicieni si alti lucratori culturali din media, divertisment si arte, isi exprima solidaritatea cu colegii de la Societatea Romana de Televiziune (SRTV) si afiliata noastra FAIR-MEDIASIND. Ne alaturam colegilor nostri in solicitarea lor de a restabili un management profesional si un mediu bun de lucru.In timp ce Parlamentul cerceteaza suspiciunile cu privire la neregulile legate de Festivalul Cerbul de Aur si concursul Eurovision, suntem preocupati de atitudinea si actiunile conducerii SRTV fata de angajatii sai si de nerespectarea contractului colectiv de munca al Televiziunii Nationale Romane.Condamnam presiunea exercitata de presedintele - director general al SRTV asupra reprezentantului angajatilor in Consiliul de Administratie si refuzul conducerii de a initia un dialog social bazat pe buna-credinta cu afiliatul nostru, MediaSind", se mentioneaza in scrisoare.De asemenea, UNI MEI isi exprima sprijinul pentru solicitarea MediaSind si cere Parlamentului Romaniei sa-si foloseasca atributiile democratice de supraveghere si sa sanctioneze orice forma de conducere necorespunzatoare a presedintelui - director general al SRTV.