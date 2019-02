Pagina de media: O jurnalista TVR care se ocupa de PSD a fost retrasa de pe domeniu pentru ca ar fi "prea agresiva"

Ziare.

Motivul, informeaza Pagina de media , este ca jurnalista ar fi "prea agresiva".Dumitrescu lucreaza la TVR de doi ani, perioada in care s-a ocupat, in principal, de PSD, de Parlament si de Curtea Constitutionala. Lucreaza de sase ani in presa, anterior angajaraii la TVR ocupandu-se tot de domeniul politic.Potrivit Pagina de media, marti, Andreea Dumitrescu a fost chemata de Madalina Radulescu, sefa Departamentului de Stiri, care i-a reprosat ca ar fi prea agresiva si i-a oferit ca alternativa sa se ocupe de primarii.Luni, jurnalistul TVR a avut mai multe subiecte pe post, printre care unul si de la Biroul Politic al PSD, unde i-a pus cateva intrebari premierului Viorica Dancila.Andreea Dumitrescu a spus doar ca "ia in calcul demisia", fara sa faca alte comentarii.