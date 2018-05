Partidul lui Ciolos si USR cer impreuna demiterea sefei TVR: Considera ca jurnalistii trebuie sa fie recunoscatori PSD

Ziare.

"Este deosebit de toxic pentru Romania faptul ca majoritatea PSD-ALDE din Parlament incearca subordonarea editoriala a canalului public, folosind mecanismul dependentei financiare a televiziunii publice fata de Parlament prin alocarea bugetului anual.Directorul general al TVR,, pentru ca PSD le-a acordat un buget mare anul acesta si lasa sa se inteleaga ca libertatea editoriala este negociabila atunci cand coalitia majoritara aproba finantarea televiziunii publice", se arata in mesajul comun al celor doua formatiuni politice.Acestia condamna si limbajul folosit la adresa unei jurnaliste care i-a adresat intrebari incomode primarului general al Bucurestiului Gabriela Firea."De asemenea, din dezvaluirile aparute astazi reiese ca un reporter al TVR este insultat de catre directorul general TVR, Doina Gradea, cu apelativul 'cap de porc' pentru ca ii adreseaza intrebari incomode primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. Tot doamna Gradea spune ca angajatii ar trebui 'taiati', deoarece nu-si vad interesul, sunt 'hateri innascuti', lovind in cei care sunt la putere si care le dau bani.Aceste dezvaluiri din televiziunea publica arata o situatie revoltatoare: TVR este indreptata intr-o zona de subordonare editoriala in fata coalitiei de guvernare de chiar directorul ei.. Dar definitia meseriei de jurnalist intr-o democratie nu este aceea de a fi slugarnic si nici aservit clientelei politice! Probabil ca ne-am obisnuit prea mult cu derapajele si ne-am indepartat de definitia corecta", se mai arata in documentul citat.Ei spun ca pare tot mai clar ca PSD a cumparat televiziunea publica din bani publici si ca o prima solutie cer demisia Doinei Gradea."Televiziunea publica pare sa isi abandoneze misiunea de a fi in slujba cetatenilor. In acest moment este limpede pentru toti caConsideram ca presiunile editoriale din televiziunea publica trebuie sa inceteze imediat iarpentru ca a ales sa serveasca puterea politica in detrimentul informarii corecte a publicului", conchid cei de la Romania Impreuna si USR.Anterior, si cei de la PNL au cerut acelasi lucru