Planul "Degeaba". De ce a ajuns Tudor Gheorghe sa promoveze mesaje anti-UE si anti-procurori la TVR

Daca insa aceste mesaje sunt difuzate de Televiziunea Nationala, atunci suntem cu totii partasi la intoxicarea spatiului public si la propaganda si astfel devine problema tuturor.In egala masura, daca primarul general Gabriela Firea decide sa il decoreze pe cel pentru care generatia anilor 1990 a luptat degeaba pentru libertate, pentru ca libertatea asta inseamna si alinierea la regulile Uniunii Europene, iarasi devine o chestiune publica. De igiena si sanctionare.E alegerea Televiziunii Romane una inocenta sau ar putea fi parte a unei strategii pre-electorale, care sa fertilizeze terenul unor mesaje nationaliste si populiste?Indiferent daca am putea banui sau nu un geniu politic malefic in spatele acestei optiuni, care este una editoriala, nu artistica, ce s-a petrecut la televiziunea publica se incadreaza in actiuni de propaganda si manipulare a opiniei publice. Iar faptul ca forma (subliminala) in care mesajele au fost imbracate este una artistica face lucrurile si mai grave, pentru ca sunt prezentate si vandute ca fiind o reprezentare a unor sentimente, emotii si critici sociale.Doar ca TVR a devenit o institutie degeaba, un fel de teritoriu marginal, pe care, eventual, mai poti face cate un test.Aducerea in minorat a TVR-ului a facut parte din strategia lui Liviu Dragnea, laolalta cu erodarea si scoaterea din relevanta a ICR-ului. Cultura a fost marele resentiment al PSD-ului si singura de unde nu si-au putut asigura cadre credibile, care sa contracareze vocile intelectualilor critici cu regimul Dragnea.O isprava pe care partidul a reusit-o a fost o melodie pe ritmuri de manea in care era luat peste picior Frans Timmermans, vicepresedinte al Comisiei Europene in acea vreme, si varf de lance al institutiilor UE contra regimului de putere abuziv de la Bucuresti.Si pentru ca nu a putut sa ii contracareze legitim si pe acelasi nivel pe intelectualii care au venit constant la proteste - Mircea Cartarescu, Ioana Nicolae, Gabriel Liiceanu, Ana Blandiana, la Bucuresti si sa nu uitam ca zidul democratic de la Sibiu a fost practic format din scriitori, Radu Vancu fiind o figura simbolica aici - PSD a aplicat strategia "degeaba", sa ramanem in legatura cu textul lui Tudor Gheorghe, si a coborat in mediocritate institutiile culturale si de presa publice.Iar acum, pentru ca miza politica a acestor institutii se apropie de zero, PNL nu are printre prioritati recuperarea in rostul lor. TVR pluteste in deriva, o corabie cu resurse umane foarte bune si cu jurnalisti care isi fac treaba si care sunt curajosi pentru ca raman, atata vreme cat isi pot face treaba, cu o conducere caraghioasa, contestata intelectual si in interiorul, si in afara televiziunii, dar care este platita in continuare din banii Guvernului, pentru ca TVR nu prea mai conteaza, nici macar ca sinecura.Consecintele abandonarii TVR pot fi insa parsive, tocmai prin cultivarea acestor mesaje, fertilizand terenul pentru teze populiste, fie ele si marginale, sau resentimentare, asa cum induce mesajul "Degeaba".