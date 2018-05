PNL cere demisia directorului TVR, Doina Gradea, dupa inregistrarile in care jigneste jurnalistii

Ziare.

"PNL este stupefiat de informatiile care au fost facute publice din interiroul TVR, despre", a spus Danca.PNL a cerut demisia Doinei Gradea, iar daca pana marti nu va face acest lucru, va fi convocata la audieri in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor., si daca pana marti nu intelege sa dea curs acestei solicitari, presedintele Comisiei de cultura, Gigel Stirbu, o va convoca la audieri., cu atat mai mult cu cat aflam despre abuzuri de neimaginat din partea unui director general la adresa jurnalistilor, chiar in Ziua Mondiala a Libertatii Presei", a continuat acesta.El afirma ca PSD a "capturat" statul roman, iar acum baga pumnul in gura jurnasistilor Televiziunii Publice."PSD si ALDE au capturat statul roman, institutie dupa institutie, de la Curtea de Conturi, ANRE, ASF, astazi am vazut si Consiliul Concurentei , aflam cum vor sa bage pumnul in gura jurnalistilor de la Televiziunea Publica si dupa exprimarea doamnei directorgeneral, daca eaceste inregistrari sunt adevarate, acesti jurnalisti trebuie taiati de pe post.", a mai spus Danca.O prima parte a unei anchete realizate de jurnalistul Dragos Patraru in ultimele sapte luni, "de cand am aflat planul pe care noua conducere il are cu TVR", a fost publicata joi, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe platforma YouTube, unde mai multe inregistrari din discutii cu Doina Gradea, presedinte-director general al SRTv, si Eduard Darvariu, director TVR 1 si producator executiv, releva, spune el, actiuni de intimidare, amenintari si cenzura.Acordul semnat cu SRTv ii impune lui Patraru sa nu vorbeasca "de rau" institutia, cu exceptia situatiei in care este vorba despre interesul public.In inregistrarea video publicata joi pe YouTube, Dragos Patraru reclama, in calitate de avertizor public: actiuni de intimidare, amenintari, cenzura, incalcarea valorilor si normelor etie ale TVR, decizii editorile impotriva interesului public si decizii financiare impotriva bugetului.