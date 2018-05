Prima reactie a jurnalistei jignite de sefa TVR pentru ca i-a pus intrebari incomode lui Firea

Inregistrarile lui Patraru

#sieusuntcapdeporc Val de sustinere pe jurnalista si cereri de demisie pentru Gradea

Jurnalista de la postul public de televiziune, specializata pe problemele din Sanatate, vorbeste despre ceea ce inseamna pentru ea meseria aleasa si despre cat de important este pesntru o societate sanatoasa ca presa sa ramana libera."Sunt doar un om. Mai frumos in interior decat la exterior. Un om care iubeste enorm ce face. Care are privilegiul sa spuna mai departe povestile altora. Sa fie vocea bolnavilor care sunt nevoiti sa treaca prin situatii greu de imaginat. Semnatara unor stiri care uneori au produs schimbarea.Le multumesc mult colegilor mei pentru ca sunt alaturi de mine. Si voua, celor care mi-ati trimis mesaje.Acum putin timp am vazut The Post. Si mi-am amintit inca o data ce meserie minunata am. Atunci cand o faci onest, riguros. Am retinut randurile astea: Presa trebuie sa ii serveasca pe cei condusi si nu pe conducatori. Daca traim intr-o lume in care statul ne spune ce sa publicam, inseamna ca deja nu mai existam...", e mesajul postat de Emanuela Schweninger pe pagina sa de Facebook Ea a atasat si scrisoarea deschisa initiata de colegii sai din TVR, pe care figureaza si semnatura sa.Realizatorul TV Dragos Patraru a publicat joi o inregistrare incredibila in care directorul SRTV, Doina Gradea, ii insulta si ii umileste pe jurnalistii televiziunii publice."Stai ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc...Sa-mi bag picioarele ca nu poti sa o scoti pe post. Dar ok femeia...Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: 'cum e cu statuile, nu stiu ce, cate statui ati facut in Bucuresti?'.La care Firea zice: 'o sa-ti raspund, dar stai putin ca avem acum treaba cu spitalul si ne retragem deoparte si iti spun si de statui'. 'Nu, nu, nu, sa ne spuneti, de fata cu toata lumea, aici'. De 4 ori...de 4 ori'", se aude Doina Gradea povestind in inregistrare.Inregistrarile au starnit un val de cereri de demisie la adresa sefei TVR Doina Gradea si a directorului TVR 1 Eduard Darvariu.In plus, zeci de jurnalisti de la TVR au lansat o scrisoare publica in care cer scuze pentru apelativele folosite. Totodata, acestia se declara ingrijorati de dispretul pe care atat Gradea, cat si seful TVR 1 il au fata de principiile meseriei de jurnalist, asa cum reiese din inregistrarile facute publice joi de Dragos Patraru.