Prima reactie a sefei TVR dupa ce Liviu Dragnea a spus ca "a auzit" ca exista un protocol incheiat cu DNA de televiziunea publica

"Am citit declaratia domnului presedinte Liviu Dragnea referitoare la existenta unui protocol secret intre SRTV si DNA si doresc sa mentionez urmatoarele: De cand am fost numita Presedinte Director General al SRTV nu am cunostinta despre existenta unui asemenea protocol secret. Regimul documentelor "Secret de Serviciu" este extrem de bine reglementat potrivit dispozitiilor legale si la acestea nu au acces decat persoanele autorizate.Eu am obtinut relativ recent autorizatia de acces la documente clasificate, impreuna cu alte persoane din institutie. Am studiat toate documentele din aceasta categorie, le-am inventariat si pot spune ca nu exista un asemenea document", se arata intr-un comunicat al TVR si semnat de Doina Gradea."Pentru a elimina orice suspiciune si posibilitate de nu respecta dispozitiile legale privind documentele clasificate, in urma cu cateva saptamani am cerut in scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, sa verifice arhiva de documente a directiei/departamentului pe care il conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat si a-l transmite persoanei care se ocupa de acestea. Inca nu am primit niciun document si sper ca fiecare angajat al SRTV sa fie constient ca nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebita gravitate.Voi face in continuare toate demersurile pentru a identifica toate documentele clasificate care privesc SRTV si, daca voi gasi un asemenea protocol cu DNA, voi solicita denuntarea lui. Existenta unui astfel de document ar fi foarte grava pentru o institutie media de interes public si aceia sau acela care l-ar fi putut semna si disimula trebuie sa raspunda pentru asta", mai precizeaza sursa citata.Reamintim ca presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca a fost informat ca ar exista un protocol intre DNA si TVR si ca, daca informatia este reala, cineva din conducerea postului public ar trebui sa vorbeasca despre asta."Am auzit ca este protocol intre DNA si TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, daca e asa e un lucru grav. Si daca am auzit chiar as vrea ca macar TVR sa spuna, ca la DNA nu are cine sa vorbeasca. Cineva sa ne spuna. Informatia este adevarata? De ce ar trebui sa fie un protocol secret? De cand are dreptul o institutie judiciara sa clasifice un protocol? In primul rand ca de ce trebuie sa il faci?", a spus Liviu Dragnea."E grav daca exista la TVR un asemenea protocol. Si daca conducerea TVR stie ca este un asemenea protocol si tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.Intr-un document aparut in spatiul public si care reprezinta un raspuns al TVR catre Andreea Drugus (aceeasi persoana care a solicitat detalii si cu privire la protocolul Ministerului Dezvoltarii cu SRI, in perioada in care Liviu Dragnea era ministru), se arata ca, incepand cu 2008 si pana in prezent, au fost incheiate 30 de protocoale de catre TVR cu institutii publice, dar niciunul cu DNA Raspunsul a fost dat in 22 august 2018 si este semnat de Adela Stirbescu, coordonator cu atributii de director cabinet al presedintelui televiziunii.