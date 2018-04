Raport dur al Comisiei de etica din TVR: Difuzand interviul cu Sebastian Ghita, Ionut Cristache a aliniat TVR unei campanii concertate de manipulare

Ziare.

com

Este una dintre concluziile raportului Comisiei de Etica si Arbitraj a TVR, care a analizat felul in care interviul cu Sebastian Ghita a ajuns in emisia Televiziunii Publice, in acelasi timp cu difuzarea pe alte trei televiziuni Moderatorului Ionut Cristache i se imputa, astfel, ca a luat o decizie editoriala care a aliniat TVR la genul de discurs publicistic partizan, incalcand reguli de deontologie esentiala, cum sunt echilibrul si dreptul la replica.Mai mult, spun membrii Comisiei de Etica, interviul are o valoare publicistica si documentara discutabila."Desi poate fi justificata din punct de vedere al interesului jurnalistic datorita pozitiei influente pe care dl Sebastian Ghita a avut-o in politica romaneasca, a legaturilor privilegiate cu serviciile de informatii si a impactului unora dintre dezvaluirile sale anterioare, decizia difuzarii interviului realizat de dl Ion Cristoiu in Serbia "in orb", fara a avea in prealabil deplin acces la forma si continutul materialului realizat in afara TVR, reprezinta ocare presupun ca transmisiunea oricarui material inregistrat se face numai dupa vizionarea si avizarea acesteia de catre un responsabil editorial", scrie in raportul obtinut de Ziare.com."Riscurile acestui experiment prezentat de cei care si l-au asumat ca fiind o dovada a "libertatii editoriale" totale s-au concretizat in difuzarea pe principalul canal al serviciului public, simultan cu trei posturi de stiri, a unui, preluat in direct de la televiziunea patronata de cel care era subiectul interviului, cu promovarea insistenta a siglei "evz.ro" si cu inscrisul de tip tabloid "Exploziv" alaturat siglei TVR1 pe toata durata transmisiunii", explica raportul.Au fost astfel incalcate si principiul pluralismului ideilor si opiniilor, inscris in Carta TVR si doua dintre principalele indatoriri prevazute in Statutul ziaristului din SRTv: Art.5: "Ziaristul din televiziunea publica (...) va folosi in toate situatiile litigioase, de natura politica sau sociala, principiul echidistantei si al impartialitatii" si Art.13: "Ziaristul din televiziunea publica va face o distinctie neta intre informatie si opinie pentru a nu influenta in mod partizan judecatile de valoare ale publicului si va aplica principiul corectitudinii in cazul informatiilor si al onestitatii in cazul opiniei. (...) ".Este evidenta absenta din emisiune a oricarei replici sau eventuale confirmari din partea persoanelor, a institutiilor sau organismelor invocate in comentariile dlui Sebastian Ghita sau vizate de acuzatiile domniei sale (SRI, DNA, Comisia parlamentara de control al SRI), se precizeaza in document.Situatia descrisa, noteaza membrii Comsiei de Etica, nu respecta una dintre rigorile profesionale fundamentale prevazute in Statutul ziaristului: Art.13: " (...) Nu se vor aduce acuzatii fara sa se ofere posibilitatea celui invinuit de a-si exprima punctul de vedere."In legatura cu reprosul adus in sesizari privind asocierea cu grupul televiziunilor care "prin difuzarea simultana a interviului cu dl Sebastian Ghita, membrii comisiei considera ca, desi mijloacele pe care le au la dispozitie nu le permit o investigatie extinsa care sa probeze, eventual, implicarea deliberata a televiziunii publice intr-o actiune de presa concertata, eAstfel, s-a ajuns la"Ziaristul din televiziunea publica are datoria de a milita in mod consecvent pentru justitie, democratie si armonie sociala, pentru respectarea dreptului la informare al cetateanului, refuzand sa-si subordoneze discursul publicistic oricaror intentii propagandistice (...) ", se arata in raport.Membrii comisiei atrag atentia ca pentru atingerea obiectivului legitim al cresterii audientei programelor, TVR trebuie sa evite tentatia adoptarii senzationalismului in locul rigorii, corectitudinii si echilibrului la care o obliga statutul de serviciu public:Membrii comisiei considera astfel ca este intrunita conditia prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de etica si arbitraj, Cap. III, Art.9 (3), pentru a inainta prezentele concluzii nu doar petentilor, ci si Consiliului de administratie al SRTv.Este important de mentionat ca raportul Comisiei de etica esteComisia de Etica si Arbitraj este formata din Horia Grusca (presedinte), Cristina Andrei, Gabriela Avram, Razvan Butaru, Sandor Kacso, Ioana Muresan si Marian Voicu (membri).Dupa ce trei televiziuni private si televiziunea de stat au transmis, in 14 martie, la o ora de maxima audienta, un interviu inregistrat cu Sebastian Ghita, pe numele caruia exista un mandat international de arestare emis de Inalta Curte, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), s-a autosesizat si a anuntat ca o va chema pe Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, sa dea explicatii in Parlament. Intre timp, Doina Gradea a fost reconfirmata in functie de plenul Parlamentului.Citeste si Fost membru CNA, despre simultanul acordat de Ghita: Televiziunea publica a stat in genunchi in fata unor comenzi politice