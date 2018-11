Salarii uriase si "analisti independenti" platiti cu mii de euro la TVR. Doina Gradea evita de luni de zile sa dea explicatii

Ion Cristoiu - 9.570 de euro de la TVR

Ce acuzatii i se aduc Doinei Gradea si cum evita audierea in Parlament

Membru in Comisia pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa, Bulai a povestit, pentru, cum sefa TVR Doina Gradea ignora sau evita toate invitatiile la audieri Dupa episodul din luna martie, cand TVR a difuzat la ora de maxima audienta, alaturi de Romania TV si Antena3, un interviu realizat de Ion Cristoiu cu fugarul Sebastian Ghita si dezvaluirile din mai ale lui Dragos Patraru, sefa TVR nu numai ca nu a schimbat modul in care conduce televiziunea publica, dar a luat masuri controversate, pana la a da in judecata Comisia de Etica a TVR, pentru un raport foarte critic la adresa ei si a altor sefi din televiziune."Au fost mai multe incalcari ale normelor deontologice, interventii in politica editoriala, management defectuos, lipsa transparentei care m-au facut sa o chem pe dna Gradea de mai multe ori la Comisie. Nu a venit. De fapt, a venit o data in mai si PSD nu a permis sa i se puna intrebari din partea Comisiei.De atunci in continuare o chemam si evita", ne-a spus Iulian Bulai.Acesta a enumerat cele mai grave dintre neregulile pe care i le imputa Doinei Gradea. In plus, a publicat o lista a sumelor incasate de diferiti invitati in emisiunile difuzate de TVR.Astfel, daca dimineata aflam de la Libertatea.ro ca Ionut Cristache, fostul reporter al Antenei 3 care a ajuns realizatorul emisiunii Romania 9, incaseaza de la TVR aproape 8.000 de euro pe luna, Bulai prezinta situatia invitatilor sai mai mult sau mai putin "permanenti".Primul pe lista este, cel care, de altfel, a realizat pentru EVZ si interviul cu Sebastian Ghita. Acesta a primit pentru aparitiile de la TVR din acest an 9.570 de euro.Invitat permanent si la Antena3,si-a facut timp sa treaca si pe la televiziunea publica la cateva emisiuni ale lui Ionut Cristache. A primit pentru efort suma de 8.097 de euro.Putin mai mult - 8.774 de euro - a primit, iar prezentele luila Romania 9 i-au adus 5.586 de euro.este insa cel care conduce topul, cu 15.149 de euro incasati."Nu ai cum ca televiziune publica sa prezinti niste oameni ca fiind analisti independenti, iar ei sa primeasca niste bani pentru a prezenta informatii denaturate cu privire la cat de minunata e guvernarea PSD-ALDE", a declarat, pentru, Iulian Bulai.Deputatul USR arata ca Doina Gradea, dupa ce a dat in judecata Comisia de Etica a televiziunii pe care o conduce, a facut si presiuni ca acel raport sa nu fie publicat pe site-ul TVR. In plus, a numit, desi nu ea avea aceasta atributie, un ombudsman, adica persoana care monitorizeaza abaterile de la statutul TVR."A dat in judecata Comisia de Etica, care a publicat un raport destul de critic la adresa dnei Gradea, plus angajarea ombudsmanului Comisiei de Etica din partea dnei Gradea, competenta care nu ii revenea acesteia. Plus presiuni la adresa sefei Directiei de Publicare Online pentru a nu permite publicarea raportului Comisiei de Etica pe siteul TVR. Plus banii astia pe care ii primesc asa-zisii analisti independenti, dar care sunt laudatori de casa ai PSD-ALDE. Este o intelegere gresita a ceea ce inseamna jurnalism", ne-a mai spus Bulai.Deputatul a explicat si ca momentan nu se poate face nimic pentru a lamuri situatia si a-i trage la raspundere pe vinovati."Se poate demite daca se respinge raportul de activitate pe 2017, dar cum raportul de activitate este blocat in Comisia de Buget nu putem face nimic, iar dna Gradea nu este prezenta la audierile din cadrul Comisiei de Cultura.In momentul de fata exista un blocaj si o sabotare din partea dnei Gradea care, invitata fiind marti la Comisia de Cultura, a ajuns luni la Parlament sa-i spuna presedintelui Gigel Stirbu de la PNL ca ea nu poate sa ajunga marti, ca e prezenta cand se aduce in tara sicriul cu corpul neinsufletit al dlui Mihnea Constaninescu.Apoi, marti, a spus ca nu poate sa ajunga miercuri pentru ca, cu o ora inainte, este un eveniment de deschidere a unui studio dedicat fostului jurnalist Cristian Topescu. Deci mereu scuze si pretexte pentru a nu se prezenta la Comisie si pentru a nu da de seama ce se intampla in televiziunea publica.Ultima solicitare a mea a fost pentru luni, nu a raspuns solicitarii. Inteleg de la dlul Stirbu ca ar urma sa ajunga pe 4 decembrie", a conchis Bulai.