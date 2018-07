Sapte membri din CA al TVR se delimiteaza de Doina Gradea si cer sedinta de urgenta pentru emisiunea lui Dragos Patraru

Ziare.

"Ne adresam pe aceasta cale pentru a va atentiona ca Televiziunea Romana are ca for suprem si legal de conducere Consiliul de Administratie (CA), for care nu poate fi desconsiderat si ignorat prin decizii unilaterale ale dumneavoastra, ale Comitetului Director, ale Departamentului Juridic sau ale altor structuri interne ale TVR.Spre deosebire de acestea din urma, Consiliul de Administratie al TVR nu va este subordonat ci este forul care, printre alte atributii conferite prin Legea nr. 41/1994, 'aproba conceptia de dezvoltare a societatii si normele privitoare la strategia si structura programelor; supravegheaza respectarea modului in care societatea isi indeplineste obligatiile asumate in schema de programe si in licenta de emisie eliberata de Consiliul National al Audiovizualului'", si-au inceput cei sapte scrisoarea publicata de unul dintre membri pe blogul sau Acestia spun ca acelasi act normativ precizeaza si ca "autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune" - "principiu pe care noi, semnatarii acestei scrisori, suntem obligati, nu doar de lege ci si de propriile convingeri deontologice si morale, sa il aparam".Cei sapte spun ca de la inceperea mandatului actualului Consiliu de Administratie, TVR a fost subiectul mai multor scandaluri si ca deciziile in acele cazuri le-a luat Gradea fara sa ii consulte."In toate aceste situatii, in spatiul public a fost folosita sintagma 'conducerea TVR' desi Consiliul de Administratie nu a fost niciodata consultat cu privire la deciziile si actiunile pe care le-ati intreprins fie dumneavoastra personal, fie la nivelul Comitetului Director al TVR", noteaza acestia.Ei sustin ca in cazul scandalului cand Gradea a numit o jurnalista "Cap de porc", in cazul scandalului Eurovision 2018 sau cel cu Dragos Patraru, in care ea a fost implicata personal, comunicarea din partea TVR "s-a facut exclusiv din partea cabinetului Presedintelui Director General ignorandu-se complet opiniile exprimate in Consiliul de Administratie"."In ceea ce priveste emisiunea Starea natiei difuzata de TVR1, realizata in urma contractului cu domnul Dragos Patraru, desi Comisia de Etica si Arbitraj a TVR avea in lucru analizarea cazului, nu ati mai asteptat, asa cum ar fi fost normal si cum s-a discutat in Consiliul de Administratie, raportul acestei Comisii.Mai mult, fara sa consultati Consiliul de Administratie, cu cateva zile inaintea sedintei acestuia din ziua de 26.06.2018, ati adoptat Hotararea Comitetului Director nr. 619 privind denuntarea unilaterala a contractului cu domnul Dragos Patraru si eliminarea emisiunii Starea natiei din grila de programe a TVR", ii reproseaza membrii CA Doinei Gradea.Ei spun ca dupa aflarea acestei decizii, au cerut explicatii si si-au exprimat dezacordul fata de nesocotirea Consiliului de Administratie intr-o decizie atat de importanta pentru TVR."Va reamintim ca membrii Consiliului de Administratie au solicitat repetat sa vada conditiile contractuale (respectand legislatia in vigoare, dupa anonimizarea datelor personale etc.) ale colaborarii cu anumite persoane/firme producatoare de continut/emisiuni pentru TVR, de exemplu pentru emisiunile Starea natiei si Romania 9.Accesul membrilor CA la aceste informatii a fost insa mereu refuzat invocandu-se clauzele de confidentialitate din contracte. Reamintim in acest context ca aceste clauze privesc tertii; Consiliul de Administratie nu este o "parte terta" la un contract al TVR, ci este chiar forul care are acces la orice document care vizeaza buna functionare a TVR, tocmai pentru a putea lua decizii in cunostinta de cauza", se arata in scrisoare.Membrii CA se plang ca prin astfel de actiuni, Consiliul a fost obstructionat in exercitarea mandatului sau legal, "punandu-se sub semnul intrebarii indeplinirea misiunii pe care o are Televiziunea publica conform legislatiei in vigoare".In aceste conditii, cei sapte cer organizarea in cel mai scurt timp a unei "sedinte extraordinare a Consiliului de Administratie si, in urma analizarii contractului pe care domnul Dragos Patraru il are cu TVR si a presupuselor incalcari ale clauzelor contractuale, sa supuneti la vot propunerea dumneavoastra si a Comitetului Director condus de dumneavoastra de intrerupere a relatiilor contractuale ale TVR cu domnul Dragos Patraru".Acestia sustin ca in eventualitatea pierderii unui proces bugetul TVR ar avea de suferit grav."Din respect pentru cheltuirea banului public, va reamintim si ca un eventual proces pierdut pe aceasta speta va atrage daune care vor trebui platite tot din bugetul TVR, asa cum s-a mai intamplat in istoria institutiei. Nu in ultimul rand, pe ordinea de zi a acestei sedinte extraordinare solicitam o informare despre organizarea in curs si contractele semnate pentru festivalul Cerbul de Aur, precum si situatia la zi a veniturilor din publicitate obtinute din transmisia Campionatului Mondial de Fotbal 2018", noteaza ei.Scrisoarea este semnata de Liviu Bratescu, Monica Ghiurco, Sorin Iliesiu, Dan Lazea, Hajnalka Nagy Debreczeni, Cristian Vasile Petcu si Christel Topescu.Amintim ca emisiunea Starea Natiei a fost scoasa de curand din grila TVR, dupa ce Dragos Patraru a facut publice inregistrari in care Doina Gradea avea un limbaj suburban la adresa unor jurnalisti. Despre aceasta decizie, Patraru a spus ca nu a fost surprins si a anuntat ca emisiunea "Starea natiei" se va putea vedea din 6 august atat la televiziune, cat si online.A.G.