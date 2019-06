Sefa TVR a refuzat sa raspunda intrebarilor despre emisiunile in care a aparut Dragnea si a plecat in timpul audierii din Parlament

Ziare.

com

"Nu este prima oara cand sefa SRTv are un comportament ofensator si iresponsabil fata de membrii comisiei de cultura sau angajati ai TVR, iar astazi si-a dat in petic din nou.Pur si simplu, a refuzat sa justifice acuzatiile referitoare la parti-pris-urile de care a dat dovada prin prezenta la doua emisiuni 'Viata Satului' a fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, si sa explice lipsa campaniei pentru referendumul pe Justitie, la alegerile europarlamentare", se arata intr-un comunicat de presa transmis de grupul parlamentar PNL."Sedinta regulamentara a comisiei a fost boicotata de catre membrii PSD din dorinta de a nu scoate la iveala anumite lucruri care ar trebui cunoscute de catre cetatenii romani. Este clar faptul ca PSD si slugile lui din fruntea institutiilor statului nu au inteles nimic din votul din 26 mai", potrivit textului comunicatului.Potrivit articolului nr. 2 din Legea nr. 41/1994 din 17 iunie 1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune Societatea Romana de Radiodifuziune, SRTv isi desfasoara activitatea sub controlul Parlamentului.Prin urmare, potrivit membrilor Comisiei, Doina Gradea este obligata ca, de fiecare data cand este solicitata de catre Comisia de Cultura din Camera Deputatilor, sa vina sa dea explicatii."Este evident ca in televiziunea publica se practica de ceva timp cenzura si ca a devenit goarna PSD-ului. Am atras atentia de nenumarate ori despre abuzurile care se petrec in aceasta institutie a statului, finantata exclusiv din banii cetatenilor romani.Sa nu uitam de informatiile aparute in presa referitoate la anumite cheltuieli facute de conducerea Televiziunii Publice, salariul exorbitant al sefei TVR, cheltuieli cu invitatii si colaboratorii la anumite talk show-uri in cadrul acestei statii publice, facute cu Festivalul National Cerbul de Aur si Eurovision.Raspunsul doamnei Gradea a fost acela ca nu ne poate aduce la cunostinta daca aceste cheltuieli sunt reale sau nu, deoarece contractele facute de TVR cu acesti colaboratori sunt sub anumite clauze de confidentialitate. Asa ca televiziunea este publica doar pentru faptul ca este finantata din banii cetatenilor, dar administrarea banilor colectati de la populatie se face in mod privat.Doamna Gradea este obligata sa dea explicatii despre modalitatea cheltuirii banilor pentru ca televiziunea publica este finantata din banii cetatenilor romani", a spus Gigel Stirbu, presedintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputatilor, care i-a solicitat demisia presedintei TVR."Cu Dragnea la inchisoare si fara garda pretoriana, Doina Gradea nu raspunde la intrebari in Parlament. N-avea cine s-o protejeze de propriile minciuni si eschivari. Iar fara PSD care s-o apere, ea singura cu opozitia nu vorbeste", a scris Iulian Bulai, deputat USR, pe Facebook Deputatul a precizat ca o va mai chema la audieri pana ce presedintele TVR "va da raspunsurile pe care le asteptam cu totii"."Doamna Gradea a venit astazi si pur si simplu a refuzat sa raspunda la intrebari. Pentru ca, vezi Doamne, nu era cvorum: toti pesedistii absentau din sala. De fapt, la audieri nu e nevoie de cvorum - fiindca nu se iau decizii. Nu e prima data cand PSD boicoteaza comisia, iar audierile s-au tinut intotdeauna", a subliniat Bulai.