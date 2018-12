Sefa TVR, audiata in Parlament dupa dezvaluirile despre salariile uriase si neregulile grave de la televiziunea publica

LIVE TEXT

Informatia a fost anuntata de presedintele Comisiei, liberalul Gigel Stirbu, printr-un comunicat de presa. Totodata, deputatul USR Iulian Bulai a declarat, pentru, ca Doina Gradea a confirmat prezenta.Invitatia a fost facuta de USR acum mai multe luni, dupa cum ne povestea deputatul in urma cu doua saptamani."Au fost mai multe incalcari ale normelor deontologice, interventii in politica editoriala, management defectuos, lipsa transparentei care m-au facut sa o chem pe dna Gradea de mai multe ori la Comisie. Nu a venit. De fapt, a venit o data in mai si PSD nu a permis sa i se puna intrebari din partea Comisiei. De atunci in continuare o chemam si evita", ne-a spus Iulian Bulai.Bulai a explicat ca dupa episodul din luna martie, cand TVR a difuzat la ora de maxima audienta, alaturi de Romania TV si Antena3, un interviu realizat de Ion Cristoiu cu fugarul Sebastian Ghita si dezvaluirile din mai ale lui Dragos Patraru, sefa TVR nu numai ca nu a schimbat modul in care conduce televiziunea publica, dar a luat masuri controversate, pana la a da in judecata Comisia de Etica a TVR, pentru un raport foarte critic la adresa ei si a altor sefi din televiziune.Situatia a culminat saptamana trecuta cu un anunt controversat al TVR. Mai exact, dupa ce in presa au aparut dezvaluiri despre sumele uriase pe care le incaseaza unii realizatori de emisiuni si invitatii lor prezentati drept analisti independenti, conducerea televiziunii publice a notificat redactiile ca le solicita sa isi dezvaluie sursele.Unul dintre principiile fundamentale ale presei libere consta tocmai in dreptul jurnalistilor de a-si proteja sursele. In plus, conducerea TVR acuza ca au fost publicate "informatii cu caracter confidential", asta desi este televiziune publica, finantata de la bugetul de stat.Amintim ca Libertatea.ro a dezvaluit ca fostul reporter al Antenei 3, Ionut Cristache, castiga aproape 8.000 de euro pe luna pentru emisiunea pe care o realizeaza la TVR 1.Totodata, deputatul USR Iulian Bulai a facut publice si sumele primite de invitatii mai mult sau mai putin permanenti ai lui Cristache. Prezentati drept "analisti independenti", acestia au incasat de la televiziunea publica mii de euro in primele 10 luni ale anului: Ion Cristoiu - 9.570 de euro, Marius Pieleanu - 8.097 de euro, Cristian Gheorghe - 8.774 de euro, Radu Soviani - 5.586 de euro, Mircea Dinescu - 15.149 de euro.