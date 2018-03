Sefa TVR nu merge in Parlament cand a fost chemata sa explice interviul cu Ghita. PNL: O obraznicie!

Ziare.

"Am primit o adresa din partea Doinei Gradea (directorului intermar al STVR-n.r.) care ne informeaza ca maine se afla in imposibilitatea faptului de a da curs acestei invitatii deoarece este prinsa in alta activitate. (...) Domnia sa si-a oferit disponibilitatea de a veni in fata comisie la o data ulterioara.Asa ca maine de comun acord, in Comisia pentru cultura, din Camera Deputatilor, vom lua o decizie si cu siguranta o vom invita in cursul acestei saptamani sau saptamana viitoare. Ceea ce s-a intamplat la TVR trebuie sa aiba un raspuns din partea acestei conduceri", a declarat presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a considerat refuzul Doinei Gradea de a veni in fata comisiei "o obraznicie"."Daca nu se ia o decizie rapida, Televiziunea Romana condusa de PSD o sa inceapa sa infiinteze studiouri sau sa trimita echipe in toate tarile in care sunt fugari din Romania cautati de Interpol. Asa cum a transmis interviul lui Ghita, probabil, o sa infiinteze un studio local in Costa Rica (...) sau in Madagascar (...) Noi vrem sa prevenim acest lucru. Mi se pare o obraznicie din partea directorului interimar al TVR sa refuze o invitatie din partea Comisiei de cultura, dupa un abuz grosolan care s-a petrecut la Televiziunea Publica", a spus Ludovic Orban.Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu anuntase joi ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian Ghita