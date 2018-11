Sefa TVR refuza sa se duca in Parlament la audieri. Deputatii ii vor cere demisia

Ziare.

Audierea Doinei Gradea cu privire la scrisoarea adresata Comisiei de catre organizatii locale ale jurnalistilor era programata pentru miercuri, la ora 13:00.Presedintele SRTv a anuntat membrii Comisiei, in dupa-amiaza zilei de marti, ca nu va participa la audiere, invitandu-i pe acestia "la o inaugurare", dupa cum a explicat pentru News.ro deputatul Gigel Stirbu, presedintele comisiei."I-am trimis o alta adresa, am convocat-o pentru data de 4 decembrie. Daca nici atunci nu vine, multi dintre membrii comisiei ii vor cere demisia", a mai declarat Stirbu.Doina Gradea a fost invitata, pe 25 octombrie, la audiere in Comisia pentru Cultura din Camera Deputatilor, in urma primirii scrisorii deschise semnate de mai multe organizatii nonguvernamentale si asociatii profesionale referitoare la situatia ingrijoratoare in care se afla Televiziunea Romana.In scrisoare, organizatiile - intre care ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent si Freedom House Romania - cereau demiterea urgenta a Doinei Gradea, invocand mai multe cazuri de cenzura si intimidare in televiziunea publica.Cel mai recent, presedintele-director general al SRTv a fost prezent in luna mai la o audiere in Comisia pentru Cultura din Camera, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de jurnalistul Dragos Patraru