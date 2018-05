sieusuntcapdeporc

Ziare.

com

Cand partenera de familie netraditionala a dlui Dragnea s-a simtit insultata de un articol dintr-o publicatie de satira, CNCD a reactionat in viteza maxima si a aplicat o drastica sanctiune. Cand un jurnalist a fost ireverentios cu freza dnei Dnacila, acelasi CNCD s-a napustit cu amenda asupra lui reperand onoarea coafurii prim-ministeriale.Joi, Dragos Patraru a facut publica o inregistrare socanta , incalificabila si ca forma, si pe fond cu presedintele director general al TVR , Doina Gradea, care se comporta cu mult mai rau decat un vataf. Si nu vad ca cineva sa se sesizeze.Doina Gradea nu a infirmat inregistrarea, deci presupun ca e autentica. Patronii ei politici de la putere tac, institutiile nu observa nimic. Si daca ele nu observa, consider necesar sa afle de ce e gravisima inregistrarea.. Si daca jurnalista ar fi gresit grav, chiar daca facea cea mai nefacuta dintre nefacutele profesionale, tot nu ar fi fost admisibila o asemenea adresare. Dar culmea este ca. Adica i-a pus dnei Firea intrebarile care trebuiau puse, nu cele pe care si le dorea primarita.A intrebat-o de 4 ori cate statui a facut in Bucuresti, in timp ce dna Firea voia sa vorbeasca doar despre un spital nou inaugurat. De 4 ori! Inadmisibil, dupa dna Gradea. Stiti de ce e nu admisibila, ci de-a dreptul necesara intrebarea? Pentru ca statuile acestea reprezinta cheltuieli din bani publici care trebuie justificate si nu exista niciun moment nepotrivit pentru a intreba despre bani publici.In 1998, jurnalistul BBC Jeremy Paxman, realizatorul Newsnight, a primit premiulRoyal Television Society's Interviewer dupa ce intr-un interviu cu ministrul Michael Howard i-a pus de 12 ori aceeasi intrebare. Doina Gradea il dadea afara, nu ma indoiesc.Eu consider ca pentru Ema Schweninger aceasta insulta grosiera este o medalie de onoare profesionala. Si sper ca nemernicia unor vorbe mincinoase si ticaloase sa treaca pe langa ea fara sa o atinga. Este un om frumos si pe dinauntru, si pe dinafara.Dar in TVR, conform dnei Gradea, nu sunt numai "capete de porc",, si, in orice caz, mai toti suntSi pentru ca sunt asa, conform dnei Gradea, ei meritaPumni si taieturi merita, sa inteleg, si gura Ramonei Avramescu din care a iesit de-acum celebra intrebare adresata lui Donald Trump care a facut inconjurul lumii? Cu siguranta insa, sunt "precisa", nu merita un pumn in gura Ionut Cristache, atunci cand difuza in cartel cu televiziuni apartinand unor infractori sau condamnati un interviu realizat cu un fugar si in care erau incluse acuzatii fara niciun fel de acoperire.Regulamentul TVR prevede ca abatere disciplinara grava. Nu cred ca exista o mai clara ilustrare a acestui comportament incriminat decat rostirile dnei Gradea.Dar dincolo de asta, sefa TVR denota o mentalitate absolut cutremuratoare, total straina, contrara esentei jurnalismului.Spune asa Doina Gradea:Dar care e treaba jurnalistului decat sa stea cu ochii pe putere, adica acolo unde este decizia si unde sunt banii publici? Ceea ce pe dna Gradea o oripilieaza este de fapt cea mai mare lauda la adresa unui autentic ziarist, care nu are nici simpatii, nici antipatii partinice si sta cu ochiul critic si suspicios asupra oricui este la putere, indiferent ce sigla si ce orientare are.Dar de ce e dna Gradea asa suparata, totusi? "TVR-ul va avea cel mai mare buget pe care l-a avut vreodata. Pentru prima data dupa 10-12 ani are investitii fabuloase in tehnica.." Deci dna Gradea considera ca puterea are dreptul sa se comporte cu banii publici asa cum s-ar comporta cu averea proprie. Da daca vrea si daca vrea trebuie sa-i saruti inelul cu recunostinta pentru ca a vrut. Precum cersetorul care e fericit ca i-a picat banul care putea sa nu pice.Sinistru!Ideea ca o asemenea persoana, cu o asemenea mentalitate, este in fruntea televiziunii publice, este platita din bani publici mi se pare de neacceptat si fara precedent chiar daca TVR a avut mereu parte de politruci.Dar in tot raul e si un bine. Motivele frustrarii Doinei Gradea precum si revolta publica a jurnalistilor TVR arata ca acolo exista o masa critica. Ca in peisajul tot mai arid si irespirabil al audiovizualului romanesc, redactia Stiri a TVR se incapataneaza sa reziste, tot mai greu, tot mai atacata.Sunt solidara cu jurnalistii TVR, sunt solidara cu Ema Schweninger!