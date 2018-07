Sorin Iliesiu sustine ca va avea loc o sedinta a CA al TVR in care se va vota sa continue emisiunea lui Dragos Patraru

Ziare.

"Ma bazez pe lege. Conform legii, daca minimum o treime dintre membrii Consiliului solicita sedinta extraordinara, e obligatoriu sa se tina sedinta. Iar o treime din 13 (n.r. - membri CA al TVR) inseamna 5, dar scrisoarea este semnata de 7. E chiar majoritate. Iar noi cerem in scrisoare sa se puna la vot rezilierea contractului lui Dragos Patraru. Si noi putem vota sa se abroge rezilierea si sa se continue emisiunea. Eu de-asta sunt optimist. Ea (n.r. - Doina Gradea) n-are incotro", a declarat luni pentru AGERPRES Iliesiu.Potrivit acestuia, "totul este ca emisiunea lui Dragos Patraru sa continue, pentru ca e brandul TVR". Sapte membri ai CA al TVR au transmis presedintelui - director general al Televiziunii publice, Doina Gradea, o scrisoare deschisa in care ii solicita organizarea unei sedinte extraordinare in care sa fie supusa la vot propunerea de intrerupere a relatiilor contractuale ale TVR cu Dragos Patraru, prezentatorul emisiunii "Starea natiei", care a fost scoasa din grila institutiei. Scrisoarea este semnata de Liviu Bratescu, Monica Ghiurco, Sorin Iiesiu, Dan Lazea, Hajnalka Nagy-Debreczeni, Cristian Vasile Petcu si Christel Topescu.