"Starea natiei", scoasa din grila TVR. Ce spune Dragos Patraru

Dezvaluirile lui Patraru

Ziare.

com

TVR a decis sa rezilieze contractul pentru emisiunea "Starea Natiei" incheiat cu Dragos Patraru, dupa ce realizatorul TV a facut publice inregistrari in care Doina Gradea, presedintele-director general al Televiziunii Romane, avea un limbaj injurios la adresa unor jurnalisti.El argumenteaza ca afirmatiile sale despre situatia de la TVR au fost de interes public, exact cum prevedea contractul.Jurnalistul a spus, pentru News.ro , ca "Starea natiei" va putea fi vazuta pe micile ecrane si online din 6 august."In mod normal, contractul trebuia sa se prelungeasca cu inca 6 luni pentru ca toate clauzele de audienta au fost indeplinite, dar stiam ca dispozitia doamnei Doina Gradea a fost la fel ca si in iarna - pentru ca ei au vrut sa ne dea afara in iarna, dar nu au putut, daunele platite de televiziunea publica ar fi fost foarte mari.Doina Gradea este un fel de Ludovic, nu Orban, ci cel care spunea ca 'Statul sunt eu', si doamna Gradea este 'Televiziunea'. Ea spune ca este vorba de atacurile mele la adresa SRTv. Din contra, noi am vrut sa atragem atentia ca exista grupuri de interese politice si economice care vor sa acapareze televiziunea si sa dicteze din punct de vedere editorial potrivit acestor interese", a declarat Dragos Patraru pentru News.ro.Realizatorul TV a subliniat ca toate clauzele impuse de contract au fost respectate, dezvaluirile sale fiind facute in interes public."Dupa doua pagini de obligatii de-ale mele, se spune acolo ca pot sa fac orice afirmatie dintre cele pe care nu am voie sa le fac mai sus, daca ea este in interes public. Or, tot ce am afirmat eu a fost in interes public, dovada ca s-a intrunit Consiliul de Administratie in sedinta extraordinara, s-a sesizat Parlamentul si m-a chemat la audieri, atat pe mine cat si pe doamna Gradea", a mai explicat Patraru.De asemenea, el a adaugat ca singura modalitate prin care se puteau apara mai bine era prin inregistrari. Totodata, Patraru a anuntat ca emisiunea "Starea natiei" se va putea vedea din 6 august atat la televiziune, cat si online, "iar cu un film despre coruptia din TVR s-ar putea sa aparem si pe marile ecrane".Amintim ca realizatorul TV Dragos Patraru a publicat inregistrari incredibile in care directorul SRTV, Doina Gradea, ii insulta si ii umileste pe jurnalistii televiziunii publice.In acestea apar doi sefi din Societatea Romana de Televiziune (SRTV), despre care Patraru sustine ca vor sa aserveasca televiziunea publica Puterii, la ordin politic sau pur si simplu din slugarnicie.Cei doi sunt directorul general Doina Gradea si Eduard Darvariu, director TVR 1 si producator executiv.In inregistrari se aude cum Doina Gradea ii insulta pe cei din redactia de stiri, referindu-se la ei in termeni vulgari, pentru ca sunt prea critici cu cei aflati la Putere. De exemplu, o jurnalista a suparat-o pe Gradea pentru ca ii pusese intrebari incomode primarului Gabrielei Firea (PSD)."Stai, ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc. Sa-mi bag picioarele, ca nu poti sa o scoti pe post!", spune Gradea in inregistrare."Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: Cum e cu statuile, nu stiu ce, cate statui ati facut in Bucuresti? La care Firea zice: O sa-ti raspund, dar stai putin ca avem acum treaba cu spitalul si ne tragem deoparte si iti spun si de statui. Nu, nu, nu, sa ne spuneti, de fata cu toata lumea aici, de 4 ori...de 4 ori", este o parte din inregistrare.Gradea a mai facut referiri la jurnalistii care lucreaza la Stirile TVR: "Deci ce merita astia? Pumni in gura! Pumni in gura! Nu ma bag in continutul... in politica editoriala. Da, cand sunt derapaje, sunt nevoita, sunt obligata sa fac asta. Dar astia merita politie pe ei, le-am si spus: Trebuia sa aduc un sef de afara ca sa va taie! Ca nu meritati altceva, decat sa fiti taiati!".