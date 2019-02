Teodorovici acuza TVR ca dezinformeaza pe bani publici: O sa vedem noi ce si cum!

Ziare.

com

El a criticat faptul ca in stire era mentionat amendamentul PNL, ulterior fiind prezentata interventia unui membru PNL, iar Viorica Dancila nu a fost inclusa "in acelasi calup de informatii"."Daca si TVR-ul, cu alocatiile, stirea cum a fost: 'domne, a facut, sa spunem, amendamentul facut de PNL. Dar avem interventia unui membru al PNL", a spus Teodorovici."Nu, a fost in deschiderea stirii doamna Viorica Dancila care a...", i-a raspuns moderatorul."Nu in acelasi calup de informatii. Da, inca o data, ma rog, facem si pe banii publici astfel de dezinformari, o sa vedem noi ce si cum, care este situatia", a fost replica ministrului Teodorovici.Autoarea stirii, Ramona Avramescu, a explicat pe Facbook cum a fost prezentata informatia."Ieri am scris pentru Telejurnal o stire despre majorarea alocatiilor pentru copii. Banala dupa toate standardele jurnalistice posibile (ca forma si grad de dificultate, vreau sa zic): ce-a zis premierul, ce-a zis initiatorul amendamentului, cum intra in vigoare, ce rol are presedintele, 1 minut si 20 de secunde, clasic, fara floricele, cum am invatat la scoala si cum facem noi la Stiri, la televiziunea publica.Ei, si imediat dupa, a venit domnul ministru Orlando Teodorovici, care nu se pricepe doar la buget, ci si la jurnalism, daca nu stiati, si a zis in direct ca 'dezinformez' lumea 'pe bani publici'. Si ca 'o sa vedem noi exact ce si cum, care e situatia, ca daca si la TVR...'Situatia e asa, domnule ministru: fac meseria asta de aproape 20 de ani, mai multi decat aveti dvs in guvern si daca as fi avut macar cate 10 lei pentru fiecare situatie in care un politician mi-a spus: lasa ca o sa vedem noi, stim noi de ce ai scris asa si nu invers, te-a pus tariceanu, basescu, iohannis, dragnea, sri, cia, etc... acum as fi fost mai bogata decat vedetele tv platite regeste. Si poate m-as fi speriat ca, na, atunci as fi avut ce pierde", a precizat jurnalista Ramona Avramescu.Marti, Camera Deputatilor a aprobat infiintarea unei comisii speciale care sa verifice criteriile in baza carora s-au incheiat contracte de colaborare cu terte persoane pentru realizarea de emisiuni si festivaluri in Televiziunea Romana.Propunerea a apartinut PNL si USR, dar si PSD a votat alaturi de Opozitie pentru constituirea acestei comisii.