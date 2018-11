TVR a dat 40.000 de euro unei firme de apartament pentru 15 minute, cat a vorbit un actor italian la Cerbul de Aur

Ziare.

com

Acesta a trimis numeroase cereri catre sefa TVR Doina Gradea sa vina in Parlament la Comisia de Cultura pentru a da explicatii in legatura cu mai multe situatii grave - de la salarii uriase, invitati platiti cu mii de euro prezentati drept "analisti independenti", ingerinte editoriale grave si presiuni asupra angajatilor ce merg pana in instanta. Toate insa au ramas fara raspuns, asa ca deputatul a inceput sa ceara public explicatii, daca institutional nu este posibil.Luni, Bulai prezinta cazul unui contract ce ridica multe semne de intrebare, semnat de televiziunea publica pentru ca actorul italian Gabriel Garko sa tina un moment de 15 minute la Cerbul de Aur. Deputatul USR arata ca intermediarul e o firma "de apartament" si ca in contract nici macar numele actorului nu e scris corect."40.000 euro. Atat i-a platit TVR Asociatiei Culturale Teatralis, cu sediul intr-un apartament din sectorul 4, pentru 'interpretarea textelor de prezentare', de catre actorul italian Gabriel Garko (Garco in contract), la Cerbul de Aur.15 minute. Atat a 'interpretat texte de prezentare' Gabriel Garko, adunat timp de trei zile, la Cerbul de Aur. 'Texte de prezentare' care, ca acest contract sa fie cu adevarat unul de drepturi de autor, ar trebui sa reprezinte o creatie originala, o opera artistica, jurnalistica ori stiintifica recunoscuta ca atare...Asociatia Teatralis nu e inregistrata in Registrul Artelor ca impresar artistic si, atunci cand nu incheie contracte cu dna Gradea, se ocupa cu 'spectacole de teatru pentru adulti/copii; spectacole de stand-up comedy; concerte; organizare de workshop-uri, ateliere, seminarii, conferinte pe teme teatrale; implicari in proiecte culturale propuse de alte organizatii, fundatii, institutii culturale'", a scris Bulai pe Facebook Deputatul USR adauga, astfel, alte intrebari catre Doina Gradea, precizand ca o asteapta in continuare si in Parlament sa raspunda."Astept, deci, de la dna Doina Gradea sa raspunda, in fata Comisiei de cultura, la cateva intrebari esentiale:- Stie dna Gradea cati bani au ajuns IN MOD REAL la Gabriel Garko?- Cum a ajuns TVR sa contracteze un actor italian de televiziune printr-o asociatie care se ocupa cu prezentarea de spectacole prin orase mici?4,6 milioane de lei a costat editia de Centenar a Cerbului de Aur. Sunt sigur ca acest contract e doar unul dintr-o serie lunga despre care vom afla in curand", conchide deputatul USR.Amintim ca vineri au iesit la iveala cifre despre unele salarii uriase si onorarii de mii de euro pentru invitati prezentati drept "analisti independenti", obisnuiti ai posturilor apropiate PSD-ALDE.