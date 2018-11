TVR face plangere penala si cere publicatiilor care au scris despre salariile uriase si nereguli sa isi dezvaluie sursele

conducerea televiziunii publice va demara, in regim de urgenta, o ancheta administrativa complexa, prin care sa identifice persoanele care se fac vinovate de divulgarea informatiilor confidentiale catre terti.

vor notifica publicatiile care au diseminat informatii confidentiale, solicitand dezvaluirea surselor

Nereguli grave la TVR, Doina Gradea evita sa dea explicatii

Ziare.

com

Mai mult, in document publicatiile care au relatat despre salariile uriase de la TVR sunt anuntate ca vor fi notificate sa isi dezvaluie sursele. Unul dintre principiile fundamentale ale presei libere consta tocmai in dreptul jurnalistilor de a-si proteja sursele."In ultima perioada, in spatiul public au fost diseminate o serie de informatii cu caracter confidential privind aspecte comerciale din contracte sau conventii incheiate de SRTv cu partenerii sai. Avand in vedere faptul ca asemenea actiuni reprezinta o expunere legala pentru SRTv, in considerarea dispozitiilor legale si regulamentare incidente,De asemenea, reprezentantii Televiziunii Romane, motivat de expunerea legala a SRTv. Totodata, SRTv va demara o actiune penala in rem privind infractiuni de serviciu", se arata in informareaa trimisaIn spatiul public au aparut in ultimele saptamani, intr-adevar, mai multe informatii despre neregulile de la televiziunea si radioul public.De exemplu, Libertatea.ro a dezvaluit ca fostul reporter al Antenei 3, Ionut Cristache, castiga aproape 8.000 de euro pe luna pentru emisiunea pe care o realizeaza la TVR 1.Totodata, deputatul USR Iulian Bulai a facut publice si sumele primite de invitatii ma mult sau mai putin permanenti ai lui Cristache. Prezentati drept "analisti independenti", acestia au incasat de la televiziunea publica mii de euro in primele 10 luni ale anului.Ion Cristoiu - 9.570 de euro, Marius Pieleanu - 8.097 de euro, Cristian Gheorghe - 8.774 de euro, Radu Soviani - 5.586 de euro, Mircea Dinescu - 15.149 de euro.Deputatul preciza ca a facut numeroase solicitari in ultimele luni pentru ca Doina Gradea, sefa TVR, sa vina in Parlament sa raspunda intrebarilor la Comisia de Cultura, insa aceasta a gasit de fiecare data scuze sa nu se prezinte.In plus, singura data cand Gradea a fost la audieri, dupa scandalul din primavara cand TVR a publicat un interviu cu fugarul Sebastian Ghita si jurnalistul Dragos Patraru a dezvaluit ingerintele grave ale politicului in politica editoriala de la televiziunea publica, PSD a stabilit ca sefa TVR doar sa-si prezinte punctul ei de vedere, fara sa permita sa-i fie adresata nicio intrebare.Marti, Bulai a anuntat ca a facut o solicitare si pentru audierea sefului radioului public, Georgica Severin.