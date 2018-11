Whoopi Goldberg a cumparat formatul unei emisiuni de la TVR

Ziare.

Compania renumitei actrite americane, One Hoe Productions, s-a asociat cu 44 Blue Productions pentru a produce un remake american - sub titlul "Win Your Country!" - al emisiunii romanesti. Coordonatorul noului show TV va fi producatorul Noah Bonnett, informeaza Deadline.com.Emisiunea, realizata intr-un studio de televiziune, este un concurs de cunostinte generale in care participantii au sansa de a castiga premii importante daca dovedesc ca isi cunosc cu adevarat tara in care traiesc.In acest show TV, produs initial de Zucchero Media pentru TVR 2, participantii concureaza in trei runde, luptandu-se pentru fiecare judet, regiune sau oras.Fiecare concurent incepe cu un teritoriu pe care il alege singur si trebuie "sa cucereasca" regiunile invecinate raspunzand corect la o serie de intrebari despre chestiuni specifice zonei respective.Abia dupa aceea concurentii pot sa treaca la nivelul urmator, unde are loc un fel de joc de-a soarecele si pisica, iar concurentii ramasi in competitie incearca sa ajunga primii in teritoriile celorlalti. In runda finala, un singur concurent incearca sa castige premiul cel mare.Emisiunea "Castiga Romania" a avut peste 200 de episoade difuzate in Romania si formatul sau a fost vandut in Statele Unite de Small World ITF, o companie care a colaborat deja cu posturile americane NBC si ABC pentru a produce alte emisiuni-concurs foarte populare. Show-ul romanesc este deja in etapa de dezvoltare in Canada si a fost rezervat si in Franta.Emisiunea ce va fi difuzata in Statele Unite se afla in dezvoltare. Producatorii ei executivi sunt Whoopi Goldberg si Tom Leonardis (de la One Hoe Productions), in parteneriat cu Stephanie Noonan Drachkovitch si Dan Snook (ambii de la 44 Blue Productions)."Ne place natura civica a acestui show si concentrarea sa pozitiva pe unitate si identitate. Ofera jucatorilor si publicului sansa de a fi mandri de locul pe care il numesc 'acasa', amuzandu-se in acelasi timp, alaturi de o concurenta sanatoasa.Credem ca spectatorii americani vor iubi 'Win Your Country!', iar Small World, 44 Blue si Noah Bonnett sunt partenerii perfecti pentru a aduce acest show la viata aici, in Statele Unite", a declarat actrita Whoopi Goldberg.