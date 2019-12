Un pusti de 8 ani e cel mai bogat star pe YouTube in 2019

Ziare.

Canalul lui Ryan Kaji, al carui nume real este Ryan Guan, s-a clasat pe primul loc in topul acestei platforme video, detinuta de Google, si anul trecut, cu 22 de milioane de dolari, conform revistei Forbes.Intitulat "Ryan's World" si lansat in 2015 de parintii lui Ryan, cand acesta avea doar trei ani, acest canal are 22,9 milioane de abonati pe YouTube.Se numea initial "Ryan RoysReview" si continea numeroase clipuri video care il prezentau pe baiatul american in timp ce deschidea cadouri si se juca cu noile sale jucarii.Mai multe dintre acele clipuri au depasit pragul de 1 miliard de vizualizari, iar in total canalul sau se apropie de 35 de miliarde de vizualizari, potrivit datelor transmise de site-ul specializat Social Blade.Acest canal YouTube a fost redenumit recent dupa ce o asociatie pentru drepturile consumatorilor, Truth in Advertising, a depus o plangere la Agentia federala americana de reglementare a comertului (FTC).Asociatia ii reprosa faptul ca nu semnala in mod clar videoclipurile sponsorizate, pentru care brandurile platesc anumite sume de bani in vederea promovarii produselor lor. Canalul tanarului american a evoluat si a diversificat tipologia sa de continuturi, propunand clipuri video cu vocatie pedagogica si educativa.In clasamentul intocmit de Forbes, Ryan Kaji l-a devansat pe Dude Perfect, al carui canal este animat de un grup de texani care reusesc diverse actiuni ce par initial improbabile (de exemplu, cosuri de baschet marcate de pe acoperisul unui imobil sau din elicopter).Clasat al treilea in 2018, Dude Perfect ocupa de aceasta data locul al doilea, obtinand in perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019 venituri de 20 de milioane de dolari.Pe a treia treapta a podiumului se afla un alt canal YouTube dedicat unui copil, cel al rusoaicei Anastasia Radzinskaya, in varsta de cinci ani, cu 18 milioane de dolari.Canalele sale "Like Nastya Vlog" si "Funny Stacy" au impreuna aproape 70 de milioane de abonati in total pe YouTube, difuzand clipuri realizate in limbile rusa, engleza si spaniola.La inceputul lunii septembrie, Google, compania ce detine YouTube, a acceptat sa achite o amenda de 170 de milioane de dolari dupa ce FTC a acuzat-o ca a colectat, fara o autorizatie prealabila, datele personale ale copiilor care folosesc platforma YouTube.Potrivit FTC, platforma le utiliza pentru ca mesajele anumitor companii de publicitate sa fie vizualizate cu precadere de catre copii.