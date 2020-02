YouTube a obtinut din reclame peste 15 miliarde de dolari in 2019

Ziare.

In plus, YouTube a generat aproximativ 750 de milioane de dolari de pe urma abonamentelor si a altor venituri, excluzand publicitatea, a anuntat directorul general al Alphabet, Sundar Pichai.Acesta a precizat ca YouTube are 20 de milioane de abonamente platite pentru canalele sale "Muzica" si "Premium" si, separat, doua milioane de abonati pentru serviciul de televiziune, transmit DPA si Reuters.Alphabet Inc, firma mama care detine motorul de cautare online Google, a raportat venituri totale sub estimarile analistilor in ultimul trimestru din 2019, de 46,1 miliarde de dolari, un avans de aproximativ 17% fata de perioada similara din 2018. Dar rezultatele marcheaza cea mai lenta crestere din ultimii cinci ani, analistii previzionand venituri de 46,94 miliarde de dolari.Investitorii au reactionat, iar pretul actiunilor Alphabet a scazut luni cu aproape 5%. In ultimele 12 luni, titlurile au urcat cu peste 28%, in timp ce actiunile Facebook au crescut cu 21,8%, cele ale Amazon - cu 23,5%, cele ale Microsoft - cu 68,1%, iar in cazul Apple cu 88,7%.Profitul trimestrial net al Alphabet a urcat la 10,7 miliarde de dolari, sau 15,35 dolari per titlu, in timp ce analistii se asteptau la 8,78 miliarde de dolari, sau 12,53 dolari pe actiune.