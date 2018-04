Parlamentul a dat unda verde pentru proiecte miniere in ariile naturale protejate. Opozitia contesta la CCR

Opozitie contesta la CCR: PSD incalca dreptul romanilor la un mediu sanatos

Astfel, pentru proiectele care aveau emise licente la data de 29 iunie 2007 nu mai este nnevoie de o hotarare a Guvernului si de avizul Academiei. Initiatorii vin cu aceleasi argumente ca si la proiectul prin care doreau sa dea unda verde pentru lucrarile de utilitate publica chiar si in padurile virgine, si anume ca zonele au fost declarate arii protejate dupa ce fusesera obtinute licentele de concesiune miniera.Legea trecuse de Senat, Camera Deputatilor fiind for decizional in acest caz.Senatorul USR, Mihai Gotiu, a anuntat ca formatiunea din care face parte va sesiza CCR referitor la Ordonanta prin care se permite dezvoltarea unor proiecte miniere in arii naturale protejate, adoptata miercuri de Camera Deputatilor."USR va ataca la Curtea Constitutionala modificarea Legii ariilor naturale protejate, mai exact Ordonanta 57/2007 aprobata astazi in Camera Deputatilor, prin care se permite dezvoltarea unor proiecte miniere in arii naturale protejate. Am strans deja semnaturile necesare. Ne sustin cei de la PNL si PMP. Motivul principal al acestei sesizari este incalcarea art. 35 din Constitutie, dreptul la un mediu sanatos, un drept de care se pare ca majoritatea PSD-ALDE nu a auzit.Este incalcat si art. 135 din Constitutiei unde se arata ca dezvoltarea economica trebuie sa se faca cu mentinerea echilibrului ecologic si in acelasi timp cu incalcarea articolului 148 din Constitutie legat de prioritatea legislatiei europene in domeniul mediului. Practic aceasta lege este data cu dedicatie pentru cei care au reusit sa obtina anumite licente miniere inainte de 2007, inainte de intrarea Romaniei in UE", a afirmat Gotiu, citat de Mediafax.El a adaugat ca atunci cand a adoptat acest proiect, PSD-ALDE nu a stiu sau pur si simplu a ignorat statisticile potrivit carora in Romania durata vietii este cu sase ani mai mica comparativ cu media din UE."Din punctul nostru de vedere este un atac fara precedent la existenta acestor arii protejate care sunt esentiale nu doar in Romania, ci la nivel european, pentru mentinerea echilibrului ecologic si calitatea vietii. Poate putini stiu cei de la PSD si ALDE ca Romania se afla pe locul al treilea la coada, din pacate, in ceea ce priveste durata vietii care este cu sase ani mai mica decat media europeana.De asemenea, avem nu mai putin de 20.000 de decese in anul 2014 care sunt cele mai recente rapoarte, cauzate de poluare. Cu mult peste media europeana. In conditiile in care sanatatea depinde de calitatea mediului inconjurator, iar calitatea mediului inconjurator depinde de aceste arii naturale protejate", mai spun cei de la USR.