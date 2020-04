Copacii ajuta Londra sa economiseasca sume de ordinul miliardelor

Ziare.

Cel putin acesta este cazul Londrei, care, potrivit unui raport al Biroului National de Statistica, a economisit mai mult de 5 miliarde de lire sterline (in jur de 5,6 miliarde de euro) in perioada 2014-2018, doar gratie efectului de racorire a aerului pe care il au copacii, noteaza CityLab Tot datorita arborilor, care au contribuit la mentinerea unor temperaturi suportabile pentru angajati, a fost evitata in intervalul mentionat o scadere a productivitatii care s-ar fi tradus prin pierderi financiare estimate la aproape 11 miliarde de lire.Vara neobisnuit de lunga si de calda a anului 2018 a impins economiile la cel mai ridicat nivel consemnat pana acum.Concluziile raportului Biroului National de Statistica sunt in linie cu un studiu din 2015, partial finantat de primaria londoneza, potrivit caruia, ajutand primaria sa economiseasca sume importante.Nu toti copacii sunt insa la fel de eficienti in ceea ce priveste racorirea aerului si captarea de dioxid de carbon, specialistii sustinand ca arborii maturi sunt mai pretiosi si din acest punct de vedere decat cei tineri - si nu doar pentru rolul lor de a infrumuseta spatiile urbane."Atunci cand exista amenintarea ca un arbore de patrimoniu sa fie taiat, auzi de multe ori: 'Vom planta zece arbori pentru a-l inlocui'. Insa aborii mai tineri si mai mici nu absorb nici pe departe aceeasi cantitate de dioxid de carbon, iar peste cinci, zece ani de acum incolo va fi mult mai usor sa scapi de ei, daca cineva vrea sa foloseasca terenul in alt scop", spune Phil Wilkes de la University College London.C.S.