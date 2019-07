Metoda inedita de a mai capta din dioxidul de carbon din atmosfera. La asta nu se gandise nimeni

Ziare.

Concret, acestia au descoperit o gena, continuta de toate plantele, sub o forma sau alta, care raspunde de lungimea si vigoarea radacinilor. Au descoperit ca pot manipula gena EXOCYST70A3, astfel incat radacinile sa creasca mai lungi si mai viguroase in sol, ceea ce inseamna ca pot absorbi si mai mult CO2, pe care il vor tine fixat sub pamant, dupa cum a explicat Wolfgang Busch, coordonatorul studiului citat de Futurism Descoperirea vine intr-un moment critic, in care omenirea e pur si simplu depasita de situatie, iar efectele sunt din ce in ce mai vizibile, cel mai la indemana exemplu fiind fenomenele meteo extreme din ultima vreme.Citeste si Record de dioxid de carbon in atmosfera! Asa ceva nu s-a mai intamplat de 800.000 de ani A.P.