ANRE pune frana montarii de contoare inteligente pentru curent. Doar 30% dintre romani ar putea sa beneficieze, pana in 2020

- indexul va fi transmis automat de contor catre furnizorul de energie;

- factura este emisa pe consumul real, nu pe cel estimat;

- informatiile despre consumul tau normal sau detaliat sunt afisate rapid si permanent si pot fi vizualizate pe calculator, tableta sau telefon;

- va permite o mai buna supraveghere si administrare a consumului de energie datorita afisajului in timp real;

- cele mai multe contoare analogice pot oferi doar doua tarife diferentiate pentru energie, de zi si de noapte, insa contorul inteligent permite stocarea a pana la 24 de tarife diferite.

- contoarele inteligente vor comunica distribuitorului de la distanta in ce locuri clientii sunt cel mai afectati de pene de curent, permitandu-i unui sistem de contorizare inteligenta pe deplin functional sa indice zonele unde necesitatea de investitii in retea este mai mare, astfel incat distribuitorul sa poata interveni rapid acolo unde este nevoie.

Ziare.

com

Mai exact, printr-un ordin publicat de curand in Monitorul Oficial , ANRE a abrogat urmatorul articol:Acest lucru inseamna ca se renunta la planul de montare a acestor aparate la scara larga. Cel putin deocamdata.Pragul a fost setat de o directiva europeana, care prevede ca, pana in anul 2020, 80% din consumatorii de energie electrica din fiecare stat membru al UE sa aiba contoare inteligente instalate,Este important de notat faptul ca valoarea aparatelor si a montajului sunt introduse etapizat in factura la energie a consumatorului, ceea ce inseamna ca noi suportam aceste costuri, mai precis din componenta de tarif de distributie. Campania a inceput in tara noastra acum trei ani si e estimata sa ajunga la un total de 1 miliard de euro.Iar cum tinta era atat de ambitioasa, companiile s-au apucat sa faca aceste schimbari la foc continuu. De exemplu, in mai 2017 cei de la Enel precizau ca au in plan montarea de 300.000 de astfel de contoare pana la finalul anului. Un alt exemplu este cel al CEZ, care planificase pentru perioada 2016-2020 instalarea a peste 400.000 de aparate de acest gen.Doar ca acum ANRE pune frana acestor campanii si limiteaza valoarea investitiilor aferente sistemelor de masurare inteligenta din planurile de implementare la maximum 10% din valoarea programului anual de investitii aprobat de ANRE pentru 2018. Acest lucru inseamna ca in cazul in care distribuitorul nu vrea sa suporte din bugetul propriu instalarea contoarelor inteligente, atunci acesta trebuie sa monteze mai putine, in limita plafonului.De asemenea, potrivit ordinului, ANRE promite ca pana la data de 30 septembrie 2018 vor fi adoptate conditiile de intocmire a programelor de investitii pentru implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice in Romania. Adica abia atunci distribuitorii de energie vor afla noua tinta si noul termen de aplicare pentru schimbarea aparatelor. Un proiect de ordin al ANRE , publicat in martie 2018, ne ofera niste indicii legate de un alt posibil calendar.Documentul propune ca pana in anul 2020, in fiecare zona de concesiune a serviciului de distributie a energiei electrice, sa fie instalate contoare inteligente la cel putin 30% din numarul total de consumatori, urmand ca in 2026 aparatele sa ajunga in toate casele romanilor.Nota de fundamentare a proiectului arata ca montarea lor nu este fezabila nici din punct de vedere tehnic, nici financiar in urmatorii doi ani."Daca s-ar demara implementarea SMI (sistemul de monitorizare inteligenta a energiei electrice - n.red.) incepand cu anul curent, astfel incat in anul 2020, 80% din consumatori sa fie integrati, s-ar depasi valorile prognozate ale programelor de investitii ale operatorilor de distributie acceptate pentru anii 2017 si 2018, ar fi necesara aprobarea unor programe de investitii pentru anii 2019 si 2020, cu valori semnificativ mai mari decat in anii precedenti ceea ce ar conduce la cresterea tarifelor de distributie.Pe de alta parte, ar aparea dificultati de gestionare logistica a procesului, avand in vedere numarul mare de contoare ce trebuie inlocuite, inclusiv afectarea investitiilor in retelele de distributie", potrivit ANRE.Contorul inteligent este "un contor de utilitati cu procesor electronic incorporat si capacitati de conectare la retea, care combina contorizarea electronica cu un terminal de comunicare programabil, care poate interactiona cu mai multe retele si dispozitive", arata ANRE intr-un raspuns trimisin septembrie 2016."Inteligenta" lor consta in tehnologia prin care pot comunica direct cu furnizorul de energie electrica, dar si cu tine, consumatorul, prin intermediul calculatorului sau dispozitivelor mobile.Asta inseamna ca:Dar cand vine vorba de costuri versus economia facuta, treaba ar putea sta putin altfel.In 2016, Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC), o organizatie independenta, a lansat un avertisment pe aceasta tema: costurile pot ajunge sa fie mai mari ca economiile facute."Cu preturi intre 100 si 700 euro si o ipotetica economie de maxim 650 de euro pe durata de viata de zece ani a contorului inteligent, toate investitiile distribuitorilor de contoare inteligente, in jur de 1.000 de lei per locuinta, se vor regasi esalonat in factura lunara a consumatorilor", se arata intr-o analiza postata pe site-ul APC la acea vreme Asa ca nu putem decat sa asteptam venirea toamnei pentru a afla cu siguranta ritmul in care se vor face montarile de aparate noi.