Ceasurile electrocasnicelor raman in urma din cauza unor kosovari care au dezechilibrat reteaua electrica europeana

De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele aproape doua luni.Frecventa electrica de 50 Hertzi (Hz), ce permite retelei interconectate sa functioneze corect, nu mai este in prezent respectata. In schimb, media inregistrata de la jumatatea lunii ianuarie a fost de 49,996 Hertzi, potrivit ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)."Mici deviatii de frecventa apar tot timpul, doar ca acum aceasta problema s-a prelungit dupa jumatatea lunii ianuarie din cauza unei probleme de dezechilibru care exista in Kosovo", a explicat Claire Camus, purtator de cuvant al organizatiei europene.Mai exact, ceasurile aparatelor electrice care nu au fost actualizate de la jumatatea lunii ianuarie afiseaza in prezent o intarziere de aproape sase minute, potrivit ENTSO-E."Nu exista riscuri in ceea ce priveste securitatea aprovizionarii, insa calitatea frecventei are de suferit din cauza acestei probleme", a adaugat Claire Camus, care a spus ca in acest caz este vorba si despre o "problema politica" a Serbiei cu Kosovo.Problema politica porneste de la faptul ca Serbia nu recunoaste independenta pe care Kosovo, fosta sa provincie meridionala, si-a proclamat-o in 2008. Cu sprijinul Rusiei, autoritatile de la Belgrad s-au opus cu succes aderarii statului Kosovo la ONU si in mai multe organizatii internationale.La acest moment, Kosovo nu se numara printre cele 25 de state membre ale ENTSO-E. In schimb, pentru alimentarea sa este responsabila, in cadrul asocierii, compania sarba de transport de electricitate EMS. Aceasta a recunoscut o lipsa de 113 GWh de electricitate din reteaua comuna, acuzand operatorul kosovar (KOSTT) ca s-a alimentat intr-o maniera "ilicita", depasind "cantitatile convenite".La Pristina, directorul adjunct al KOSTT, Kadri Kadriu, a explicat problema existenta prin prisma aprovizionarii cu electricitate nefacturata din nordul statului Kosovo, o zona populata de aproximativ 40.000 de rezidenti sarbi si care evita controalele autoritatilor din capitala kosovara."Electricitatea consumata in nord nu este facturata. Intrucat echilibrul dintre productie si consum a fost afectat, el provoaca si dezechilibrul sistemului comun", a declarat Kadri Kadriu.Potrivit Guvernului din Kosovo, pierderea anuala provocata de aceste facturi neplatite se ridica la 9 milioane de euro.