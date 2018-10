Romania Recicleaza ajunge din nou in Ilva Mica pe 9 octombrie

Ziare.

com

Programul "Romania Recicleaza" va ajunge pentru a doua oara in acest an in comuna Ilva Mica. Intre orele 08.00 - 12.00, localnicii vor putea preda echipamentele electrice si electronice vechi si acumulatorii portabili uzati. Pentru echipamentele voluminoase (masini de spalat, frigidere), locuitorii pot solicita telefonic sau prin e-mail (031.827.0000 sau logistica@environ.ro ) ridicarea de acasa.Locuitorii care vor preda minim 10 kg de deseuri electrice sau 5 kg de baterii uzate la centrul de colectare special amenajat, vor fi premiati cu, pornind de la 10 lei.Programulisi propune sa creasca gradul de informare si constientizare al populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a bateriilor uzate, pentru un mediu sanatos.Potrivit prevederilor, autoritatile locale au obligatia de a asigura colectarea DEEE-urilor provenite de la gospodariile particulare prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un centru pe localitate) sau colectarea periodica cu operatori desemnati.Programul s-a derulat deja in Tulcea unde, un numar record de deseuri au fost colectate: 12 tone. "Romania Recicleaza" continua in aceasta saptamana in comuna Camarasu (Cluj), orasul Balan (Harghita) si comunele Manesti si Lipanesti (Prahova).Autoritatile publice, primarii de localitati mai mari sau mai mici, se pot inregistra in continuare in campania nationala "Romania Recicleaza"., iar inscrierile se fac prin e-mail ( logistica@environ.ro ) sau direct prin telefon la numarulAsociatia Environ este o organizatie colectiva, non-guvernamentala si non-profit care instituie in Romania principiul european al raspunderii extinse a producatorului in domeniul deseurilor de echipamente electrice si electronice, promovand activ de peste 10 ani conceptele de colectare selectiva, reciclare si economie circulara in tara noastra.Informatii complete despre activitatea organizatiei sunt disponibile pe www.environ.ro