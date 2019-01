Viscol si ploaie inghetata: Peste 150.000 de locuinte nu au curent electric. Sudul tarii este cel mai afectat

Ziare.

com

"Ca urmare a extinderii fenomenelor meteo de viscol si ploaie inghetata, in intervalul 5:00-9:00 din aceasta dimineata, s-au extins avariile in retelele de distributie si furnizare a energiei electrice in tara. Astfel, conform ultimei raportari a operatorilor din sistem (ora 12:00), numarul total al consumatorilor nealimentati cu curent electric a atins cifra de 150.000", se spune in comunicat.Cele mai afectate judete la aceasta ora sunt: Ialomita (50.394), Giurgiu (29.204), Ilfov (28.063), Calarasi (27.797), Buzau (11.521), Dambovita (6.594).Numarul echipelor de interventie care actioneaza acum in teren este de peste 130, dintre care 37 sunt concentrate in judetul Giurgiu, 25 in Calarasi, 24 in Ialomita, 18 in Ilfov, 17 in Buzau, 10 echipe in Dambovita, iar 4 echipe in judetul Prahova.Conform documentului, echipele de interventie au reusit pe parcursul noptii racordarea la retea a 17.000 de consumatori."Precizam ca Ministerul Energiei va supraveghea intreaga actiune a operatorilor de distributie in limitele sale legale, pana cand situatia va reveni la normal, peste tot in tara. Totodata reamintim ca ieri, ca urmare a fenomenelor meteo extreme, ministrul Energiei Anton Anton a solicitat activarea in cadrul autoritatii a celulei de coordonare a domeniului de distributie si furnizare a energiei electrice", se mai spune in comunicat.