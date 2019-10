20 de companii sunt responsabile de o treime din emisiile globale de gaze cu efect de sera. In top se afla Chevron, Exxon si Gazprom

Reactia celor responsabili

Noi date colectate de experti renumiti din intreaga lume arata ca aceste companii multinationale si detinute de stat sunt principalii responsabili pentru problemele privind mediul care ameninta viitorul omenirii, potrivit unui studiu citat de The Guardian.Acestea continua sa isi extinda activitatile, desi cei care le administreaza sunt constienti de impactul devastator al combustibililor fosili asupra planetei.Analiza, realizata de Richard Heede, de la Climate Accountability Institute din SUA, cea mai mare autoritate din lume care monitorizeaza efectul combustibililor fosili asupra mediului, a avut ca scop evaluarea materiilor prime extrase de aceste corporatii din sol si nivelul de gaze cu efect de sera de care sunt responsabile inca din 1965.Acesta este anul in care efectele combustibililor fosili asupra mediului au inceput sa fie cunoscute atat de lideri din industrie, cat si de politicieni, mai ales in SUA, spune Heede.Cele 20 de companii din top contribuie la 35% din totalul emisiilor de dioxid de carbon si metan la nivel global, respectiv echivalentul a 480 de miliarde de tone din 1965.In top au fost incluse companii detinute de investitori - Chevron, Exxon, BP si Shell, dar si de stat, precum Saudi Aramco si Gazprom.se afla pe primul loc in topul celor opt corporatii detinute de investitori, urmata de Exxon, BP si Shell. Aceste patru corporatii produc impreuna peste 10% din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera inregistrate la nivel global din 1965.Aceste corporatii au afaceri in intreaga lume si cheltuie miliarde de dolari pentru a face lobby in guverne si a se portretiza drept "prietenoase cu mediul", remarca Heede.12 dintre companiile din top sunt detinute de state si produc 20% din totalul emisiilor de carbon inregistrate in aceeasi perioada. Pe primul loc este, cu 4,38%.Michael Mann, unul dintre cei mai renumiti experti in probleme climatice, spune ca noile date arata rolul companiilor producatoare de combustibili fosili si le-a cerut politicienilor responsabili care vor participa la un congres in Chile, in decembrie, sa ia masuri urgente."Marea tragedie a crizei climatice este faptul ca sapte miliarde si jumatate de oameni trebuie sa plateasca pretul - in forma unei planete distruse - pentru ca doar cateva duzini de interese care polueaza sa continue sa obtina profituri record", a spus acesta.Pentru realizarea acestui top au fost folosite date din rapoartele anuale ale companiilor privind productia de petrol, gaze naturale si carbune, pe baza carora au fost calculate nivelurile de dioxid de carbon si metal din atmosfera produse de combustibilii fosili, de la extragerea din sol pana la consumatorul final.90% din emisiile de gaze cu efect de sera produse de cele 20 de companii provin din folosirea produselor lor, petrol, combustibili pentru avioane, gaze naturale si carbuni folositi la incalzire. O zecime provine din extragere, rafinare si livrarea combustibililor.The Guardian a contactat responsabilii celor 20 de companii, iar sapte dintre acestia au oferit un raspuns.Unii au sustinut ca nu sunt direct responsabili de modul in care materiile prime extrase de companiile lor sunt folosite de consumatori. Altele au negat ca aceste date ar fi fost cunoscute inca din anii 1950 si faptul ca au conlucrat pentru a amana momentul luarii unor masuri.Unii au spus ca sustin masurile impuse prin Acordul de la Paris, din 2015, care reglementeaza masurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon incepand cu anul 2020.Toti au spus ca fac eforturi pentru a investi in surse de energie regenerabila si ca afacerile cu combustibili fosili au avut un rol important in rezolvarea crizei climatice.Oficialiiau spus, de exemplu, ca sunt o companie separata de predecesoarea, China National Petroleum, si ca nu au avut o influenta sau responsabilitate pentru impactul acesteia asupra mediului.Cel mai nou studiu se bazeaza pe cercetarile lui Heede si ale echipei sale privind rolul istoric al companiilor de combustibili fosili in criza din ce in ce mai acuta a climei.Potrivit unui studiu publicat in 2017 de Peter Frumhoff, de la Union of Concerned Scientists din SUA, emisiile de dioxid de carbon si metan produse de 90 dintre cele mai mari companii in domeniu sunt responsabile pentru aproape jumatate din cresterea inregistrata de temperatura medie globala si o treime din cea inregistrata de nivelul marii in perioada 1880 - 2010.In noiembrie 1965, presedintele american Lyndon Johnson a facut public un raport al Comitetului sau de consilieri stiintifici, care arata posibilul impact viitor al productiei de combustibili fosili asupra climei globale.In acelasi an, presedintele American Petroleum Institute spunea la o intrunire anuala: "Una dintre cele mai importante predictii (din raportul presedintelui - n.red.) este ca dioxidul de carbon este adaugat in atmosfera Pamantului prin arderea de carbune, petrol si gaze naturale la un asemenea ritm incat, pana in 2000, temperaturile vor suferi modificari atat de mari incat este posibil sa provoace modificari ale climei, dincolo de eforturile depuse la nivel local sau chiar national"."Liderii si asociatiile in domeniu au fost constiente - sau au ignorat voit - amenintarile modificarilor climatice rezultate din folosirea produselor lor de la sfarsitul anilor 1950", a spus Heede.Noul studiu are ca scop prezentarea companiilor care polueaza cel mai mult si sa mute dezbaterile publice si politice de la concentrarea pe responsabilitatea individuala.Studiul urmeaza unui avertisment al ONU din 2018 potrivit caruiasi sa stopeze cresterea temperaturilor la 1,5 grade Celsius peste media nivelurilor din perioada preindustriala.Un alt studiu facut public la inceputul acestui an arata ca