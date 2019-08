Carnea de vita, interzisa in campusul unei universitati londoneze, pentru protejarea climei

Ziare.

Interdictia comercializarii produselor care contin carne de vita va intra in vigoare in magazinele din campus in luna septembrie, a anuntat universitatea din capitala britanica intr-un comunicat, deoarece, relateaza marti AFP.In vederea indeplinirii obiectivului de a deveni neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in anul 2025, se va aplica, de asemenea,"Apelul mondial din ce in ce mai insistent ca organizatiile sa isi ia in serios responsabilitatile pentru a stopa schimbarile climatice este imposibil de ignorat", a declarat noua directoare a Universitatii Goldsmiths, Frances Corner, care a preluat aceasta functie in luna august."Personalul si studentii (...) sunt hotarati sa contribuie la schimbarea radicala necesara pentru a reduce drastic amprenta noastra de carbon cat mai rapid posibil", a adaugat ea.Un raport al Grupul Interguvernamental privind Schimbarile Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, sau GIEC dupa denumirea in limba franceza), organism stiintific sub egida ONU insarcinat cu evaluarea riscurilor asupra incalzirii globale datorita efectelor activitatii umane, publicat joi, a subliniat caRaportul de 1.200 de pagini nu pledeaza, insa, pentru trecerea la dieta vegetariana sau vegana, aminteste AFP. "Unele regimuri alimentare necesita mai mult sol si apa si produc mai multe emisii de gaze cu efect de sera decat altele", a spus unul dintre copresedintii grupului de experti, Jim Skea, prezentand o sinteza a raportului."Regimuri (alimentare) echilibrate bazate pe alimente vegetale, cum ar fi cele pe baza de cereale secundare (altele decat cele principale), leguminoasele, fructele si legumele, fructele cu coaja lemnoasa (nucile) si semintele, precum si alimentele de origine animala produse in sisteme rezistente, durabile, cu emisii reduse, ofera oportunitati importante", se arata in textul raportului.IPCC "nu face o recomandare cu privire la regimurile alimentare", a explicat Skea. "Ceea ce am subliniat, bazat pe dovezi stiintifice, este ca unele regimuri alimentare au o amprenta de carbon mai mica".a denuntat "abordarea excesiv de simplista" a Goldsmiths si a incurajat organizatiile private sau publice, inclusiv universitatile, sa sprijine agricultura britanica si sa se aprovizioneze la nivel local. "Problema principala este lipsa (...) distinctiei intre carnea de vita britanica si carnea de vita produsa in alta parte", a declarat vicepresedintele NFU, Stuart Roberts., potrivit lui Roberts.Alte universitati britanice au adoptat deja initiative pentru reducerea consumului de carne, printre acestea numarandu-se Universitatea Cambridge, noteaza AFP.