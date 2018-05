Cat CO2 emitem cu fiecare cautare pe Google?

Ziare.

Procesand 3,5 miliarde de cautari zilnic, cel mai popular site din lume este responsabil pentru 40% din amprenta de carbon a Internetului, scrie Quartz Internetul se bazeaza pe milioane de servere fizice care se gasesc in centre de date din intreaga lume si care sunt conectate intre ele printr-o retea imensa de cabluri subacvatice si alte echipamente, care necesita multa energie electrica pentru a functiona. O mare parte din aceasta energie este obtinuta prin arderea de combustibili fosili, proces in urma caruia au loc emisii de dioxid de carbon.Potrivit unui studiu din 2015, utilizarea Internetului genereaza tot atat de multe emisii de CO2 ca industria aviatica.Artista si cercetatoarea catalana Joana Moll incearca sa atraga atentia asupra aspectelor fizice ale Internetului. In 2015, pentru a ilustra consecintele cautarilor pe Google asupra mediului inconjurator, a creat CO2GLE , un instrument online care afiseaza in timp real emisiile de dioxid de carbon ale companiei.CO2GLE foloseste date privind traficul de Internet din 2015 si se bazeaza pe presupunerea ca Google.com "proceseaza o medie aproximativa de 47.000 de solicitari pe secunda, care reprezinta echivalentul unei cantitati estimative de 500 de kilograme de emisii de CO2 pe secunda" - adica aproximativ 10 grame pe solicitare."Acest proiect a fost creat din dorinta de a evidentia legatura invizibila dintre actiuni si consecinte atunci cand folosim tehnologiile digitale de comunicare", spune Joana Moll.Potrivit reprezentantilor companiei americane,Unii oameni de stiinta vorbesc de cantitati mult mai mari. Compania britanica de consultanta in domeniul mediului Carbonfootprint estimeaza ca, luand in calcul si operatiunea de deschidere a calculatorului.Tinand cont de amploarea infrastructurii si de numarul mare al actorilor implicati, determinarea cu precizie a impactului Internetului asupra mediului este o treaba dificila, recunoaste si cercetatoarea.Insa intentia ei este in primul rand sa-i faca pe oameni sa se gandeasca la materialitatea datelor si la materialitatea utilizarii Internetului.Cei de la Google, cel putin, sunt constienti de aceste aspecte si actioneaza in consecinta. Din dorinta de a-si reduce amprenta de carbon, compania incearca sa-si faca centrele de date mai eficiente din punct de vedere energetic, investeste in energie regenerabila si deruleaza mai multe programe menite sa contrabalanseze impactul sau asupra mediului.Desi cercetarile lui Moll s-au concentrat pe Google, exista si alte site-uri cu o contributie insemnata la amprenta de carbon a Internetului.Facebook, de exemplu, a emis 718.000 tone metrice de CO2 in 2016, conform calculelor companiei, cat 77.500 de case din SUA.C.S.