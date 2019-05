Descoperire nesperata: Fotosinteza artificiala cu ajutorul aurului pentru a scapa de CO2

Ziare.

In fotosinteza, plantele transforma energia solara in glucoza prin rearanjarea moleculelor de apa si dioxid de carbon. Noul proces imita aceasta abilitate naturala prin manipulari chimice care creeaza combustibil lichid, fara a necesita clorofila, potrivit Science Alert "Scopul este de a produce hidrocarburi complexe, lichefiabile din surplus de CO2 si alte resurse precum lumina soarelui", a declarat chimistul Prashant Jain de la Universitatea din Illinois (SUA)."Combustibilii lichizi sunt ideali, deoarece sunt mai usor si mai sigur de transportat decat gazul", potrivit acestuia.Beneficiile realizarii fotosintezei artificiale ar fi majore, oferindu-ne o sursa de energie curata, care ar putea sa alimenteze, intr-o buna zi, atat casele, cat si masinile, pur si simplu prin mimarea a ceea ce fac plantele si alte organisme in mod natural, mai sustine coordonatorul studiului.Datorita acestui fapt, oamenii de stiinta din intreaga lume cauta continuu modalitati prin care sa valorifice energia solara ca o sursa nelimitata de combustibil fotosintetic.Echipa de cercetatori condusa de Jain a constatat ca particulele mici de aur care au o dimensiune de doar cativa nanometri ar putea absorbi lumina verde vizibila si ar transfera electroni si protoni cu usurinta.Acest studiu se bazeaza pe aceeasi tehnica, transformand CO2 in molecule complexe de hidrocarburi combustibile - inclusiv propan si metan - care sunt sintetizate prin combinarea luminii verzi cu nanoparticulele de aur intr-un lichid ionic.Pe langa propan si metan, metoda permite fotosinteza pentru etilena, acetilena si propena, aranjamente moleculare complexe care ar putea intr-o zi sa permita stocarea energiei viabile in celulele de combustie.A.D.