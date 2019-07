Costul ascuns al livrarilor de pe o zi pe alta atunci cand faci shopping pe Internet

Care poate fi rezolvarea

In general, noi am ramas cu impresia ca, atunci cand comandam ceva pe Internet de la un magazin, livratorii isi planifica opririle in asa fel incat sa ne aduca pachetul impreuna cu alte colete ce trebuie sa ajunga la destinatari care se afla in zona noastra.Folosind masini incapatoare, acestia isi eficientizeaza ruta. In plus, comandand online, oamenii nu mai merg la cumparaturi cu masina personala, prin urmare poluam mai putin.Numai ca acest lucru era valabil pe vremea in care livrarea standard era de cel putin 5 zile lucratoare.Acum, in cursa satisfacerii nevoilor clientilor, retailerii online au redus timpul de livrare atat de mult incat exista cazuri in care coletul iti vine chiar in ziua in care l-ai comandat. Dar asta vine si cu un cost: mai multe masini de livrari pe sosele, care fac multe curse cu putine colete. Prin urmare, polueaza mai mult.Marile companii din e-commerce au plusat pe acest aspect atat de mult, incat suntem dezamagiti daca comanda nu ne vine a doua zi. Ba chiar mai mult, uneori luam decizia de a achizitiona dintr-o parte sau alta in functie de cat de repede vine coletul. CNN Business atrage atentia asupra impactului pe care il au cumparaturile rapide asupra mediului inconjurator."Timpul care trece de la plasarea comenzii pana la livrare este inr-o legatura directa cu gradul de poluare", spune Patrick Browne, directorul diviziei globale de sustenabilitate al companiei de livrari UPS.Cu alte cuvinte, cu cat coletul ajunge mai repede, cu atat amprenta de carbon e mai mare."Nu cred ca oamenii se gandesc si inteleg cu adevarat impactul asupra mediului inconjurator al livrarilor facute in ziua urmatoare versus peste trei zile. Cu cat un livrator are mai mult timp la dispozitie, cu atat poate fi mai eficient", a adaugat Browne.In teorie, comertul online ar trebui sa fie mai "verde" decat in cazul in care fiecare client ar merge cu masina personala sa faca respectivele cumparaturi. Un studiu realizat in 2012 in cadrul Universitatii din Washington de catre echipa condusa de profesorul Anne Goodchild arata ca ar trebui sa fie vorba de o scadere de 80-90% a emisiilor de carbon!In practica, insa, lucrurile stau altfel: "Acest lucru era valabil atunci cand livrarile erau facute cu masini mari si timpul de livrare era de cateva zile. Insa acum am ajuns in situatia in care pur si simplu platim pe cineva sa faca drumul de la magazin pana acasa in locul nostru. Prin urmare, nu mai vorbim de niciun beneficiu.Livratorul nu mai are timp sa isi organizeze opririle si sa livreze totul dintr-o singura cursa, prin urmare face drumuri doar pentru cateva colete", spune cercetatoarea.In 2017, cei de la UPS au dat publicitatii un studiu care arata ca numarul masinilor folosite pentru livrari a crescut, iar numarul coletelor incarcate intr-o masina a scazut.Mai exact, daca un livrator cu o duba face mai putin de sase opriri pe cursa, avantajul legat de emisiile de carbon e anulat. Cel mai negru scenariu, in care fiecare duba ar face o singura livrare in timpul unei calatorii, arata ca emisiile de gaze nocive in atmosfera ar fi de 35 de ori mai mari.Mai mult, pe strazi nu mai vedem doar masini mari care livreaza cumparaturi: exista unele servicii de curierat cu flote care folosesc dubite sau chiar masini de oras, in care incap doar cateva colete. Si sa nu uitam ca, desi fac cumparaturi online, oamenii tot mai merg la magazine si cu automobilul.Retailerii online mari, precum Amazon si Wallmart, au depozite situate in diverse orase, astfel incat livratorii sa nu parcurga distante prea mari pentru a ridica produsele. Alte companii, cum ar fi XPO Logistics, folosesc algoritmii de Machine Learning pentru a eficientiza stocurile.Unele companii, precum eMag, au gasit alte solutii: coletele ce indeplinesc anumite conditii pot fi preluate din diverse puncte de ridicare care sunt in drumul lor (benzinarii partenere, Posta Romana etc.) direct de catre clienti, de unde le convine cel mai mult.Daca marilor retaileri le e mai usor sa gaseasca solutii, cei mici se straduiesc sa tina pasul. Adesea, acestia percep o taxa pentru coletele ce nu depasesc o anumita valoare, bani care (evident ca) nu sunt investiti insa in protejarea mediului, ci in amortizarea costurilor.Dar e nevoie de mai mult. Asta pentru ca industria de comert online este in floare si avanseaza rapid. Iar asta inseamna ca pe strazi vor fi mai multe masini folosite pentru livrare.Daca ne raportam doar la Romania, 2018 aducea o crestere a acestei piete de 30% fata de anul anterior, pana la 3,6 miliarde de euro. Numarul magazinelor online active din tara noastra s-a dublat de la 7.000 in 2017, la 14.000 in octombrie 2018. Se estimeaza ca in 2019 numarul acestora va creste cu aproximativ 7%, iar astfel vor fi 15.000 de magazine online active, potrivit celor mai recente date ale Asociatiei Romane a Magazinelor Online Una dintre solutiile sustenabile pe termen lung ar fi o flota cat mai mare de vehicule electrice. Doar ca acestea sunt destul de scumpe, prin urmare nu reprezinta o optiune pentru retailerii mici.Ba mai mult, nici gigantii din e-commerce nu se inghesuie sa investeasca in asa ceva, caci nu e ceva obligatoriu, asa ca prefera sa amane momentul sau sa faca acest tranzit treptat.Insa mai sunt unele metode mult mai ieftine. Si toate implica depunerea unui efort pentru a face clientii sa constientizeze impactul pe care livrarile rapide il au asupra mediului inconjurator.Josue Velazquez Martinez, un cercetator de la Centrul pentru Transport si Logistica din cadrul MIT, a descoperit ca 52% dintre mexicani sunt dispusi sa astepte mai mult o comanda daca li s-a transmis ca o livrare care dureaza mai mult salveaza copacii.O alta modalitate este redenumirea livrarii standard in "livrare eco", astfel incat clientii sa ia o decizie constienta. De asemenea, cutia ar putea avea culoarea verde, iar cei care opteaza pentru un timp mai mare de asteptare ar putea primi carduri cadou sau puncte ce pot fi transformate in reduceri, astfel incat sa incurajeze livrarea mai putin rapida.Daca schimbarea perceptiei consumatorilor va da gres, atunci companiile ar putea pur si simplu sa faca livrarea rapida mult mai scumpa decat cea clasica.