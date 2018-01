Cum functioneaza cel mai mare purificator de aer din lume

Ziare.

Purificatorul, un turn inalt de 100 de metri instalat in orasul Xi'an din provincia Shaanxi, care se afla inca in faza de testare, a imbunatatit deja calitatea aerului la nivel local, sustin cercetatorii, care cred ca acesta ar putea fi un instrument util pentru reducerea poluarii aerului in orase."Turnul nu are egal in ceea ce priveste marimea, iar rezultatele sunt incurajatoare", a spus cercetatorul care conduce acest proiect, Cao Junji, pentru South China Morning Post La baza turnului exista sere care se intind pe o suprafata mare cat jumatate de teren de fotbal si care atrag aerul poluat. In aceste sere, smogul este incalzit cu ajutorul energiei solare si, in timp ce se deplaseaza spre partea superioara a turnului, trece prin mai multe filtre de curatare. Chiar daca in sezonul rece este produsa mai putina energie solara , serele sunt prevazute cu un invelis special care le permite sa functioneze pe toata perioada anului.Smogul este mai dens si mai periculos iarna in Xi'an, unde incalzirea se face pe baza de carbune Cercetatorii au instalat mai multe statii de monitorizare pentru a evalua impactul turnului-purificator asupra calitatii aerului. Astfel, Cao si colegii sai au putut constata ca nivelul particulelor in suspensie (PM2,5), cele mai periculoase din smog, au scazut in medie cu 15% in timpul poluarii masive.Au existat si alte constructii similare in China, insa acestea foloseau de obicei electricitate generata de uzine pe carbune, scopul lor fiind astfel compromis.Chiar daca turnul din Xi'an impresioneaza prin marimea sa, ela purificatoarelor pe care Cao si echipa sa spera sa le instalze in marile orase din China, care ar putea avea o inaltime de 500 de metri, in timp ce serele s-ar intinde pe o suprafata de 30 de kilometri patrati.Aproximativ 1,8 milioane de oameni au murit in 2015 in China din cauza poluarii aerului, potrivit jurnalului The Lancet. Un alt oras puternic afectat de acest fenomen este Beijingul, cu o populatie de aproape 22 de milioane de locuitori, in care a fost emis in repetate randuri codul rosu de poluare, scrie Newsweek Cand poluarea atinge niveluri periculoase, cetatenii sunt atentionati de autoritati sa ramana in locuinte. In 2015, in Beijing s-a ajuns la un nivel de 300 de micrograme de particule in suspensie pe metru cub.Recent, autoritatile chineze au anuntat ca s-au facut unele progrese in lupta cu smogul, cel putin in Beijing, unde s-a inregistrat o scadere insemnata a concentratiilor de PM2,5, potrivit Bloomberg Aceasta victorie in lupta cu poluarea are loc in contextul tranzitiei de la carbune la gaze naturale, care a dus la un deficit de combustibil. Din aceasta cauza, mai multe fabrici au fost inchise, in timp ce pentru cetateni, un cer ceva mai senin inseamna locuinte mai reci.