Frunza artificiala care transforma CO2 in combustibil ieftin

Imitand acest proces, frunza artificiala produce in schimb metanol si oxigen. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Waterloo, Canada, detaliaza procesul in lucrarea publicata in Nature Energy, noteaza Fast Company . Acesta implica utilizarea oxidului de cupru, o pudra rosiatica ieftina, care actioneaza ca un catalizator in amestec cu apa si cu CO2. Cand o raza de lumina alba este indreptata spre acest amestec, are loc o reactie chimica in urma careia este produs oxigen, iar CO2 este convertit in metanol. Ulterior, solutia este incalzita, metanolul fiind captat pe masura ce aceasta se evapora.Asadar, pe langa faptul ca ajuta la reducerea emisiilor de CO2, metoda ofera si o sursa sustenabila de energie.In continuare, cercetatorii spera sa poata colabora cu companiile din industrie pentru a putea aplica tehnologia la scara larga."CO2 provine practic din deseurile gazoase produse de industria otelului, de industria auto si chiar de industria petroliera. Putem folosi aceste deseuri, transformandu-le in produse chimice folositoare", afirma profesorul de inginerie Yimin Wu, autorul principal al studiului.Potrivit cercetatorilor, va mai dura cativa ani pana cand tehnologia va putea fi comercializata.C.S.