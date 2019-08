Ideea zborurilor mai ecologice ar putea prinde aripi

Tot mai multe calatorii cu avionul

Zboruri neutre din punct de vedere climatic?

Fara interdictii

Mai multi bani pentru cercetare si dezvoltare

Ziare.

com

Sperantele industriei aviatiei sunt clare si transparente: se misca putin mai lent decat apa si miros discret a kerosen.Este vorba despre asa-numitul inlocuitor de petrol brut sintetic e-Crude, prezentat de compania Sunfire din Dresda la un stand mic, intr-un mare borcan de sticla, cu prilejul primei conferinte nationale de aviatie desfasurata la Leipzig.E-Crude este produs intr-o singura etapa folosind apa, CO2 din aer si electricitate "verde", iar compania a reusit pentru prima data la inceputul acestui an sa-l produca la scara larga. E-Crude este o materie prima. Inainte de a putea alimenta o aeronava, combustibilul sintetic trebuie prelucrat in kerosen intr-o rafinarie.Insa pentru industria aerospatiala tehnologia numita "Power-to-Liquid" este un pas mare in directia corecta, chiar daca el este foarte scump in acest moment.Combustibilul sintetic are un pret de trei pana la cinci ori mai mare decat kerosenul normal, producerea lui urmand sa fie accelerata si in Germania in urmatorii ani. O prima fabrica pilot este planificata pentru anul 2022.Cu toate acestea, vor trece decenii inainte ca acest combustibil sa poata fi produs in masa si adaugat la aeronave.In urmatorii zece-douazeci de ani, nu se va putea renunta la combustibilul normal, spun experti din industria aviatiei. In acelasi timp, insa, cererea de calatorii aeriene la nivel mondial creste enorm.Se preconizeaza ca numarul pasagerilor se va dubla de la aproape 4,3 miliarde in 2018 la 8,2 miliarde in 2037. Acest lucru va creste si mai mult ponderea emisiilor daunatoare climei pe care le emana domeniul aviatiei.In prezent, aceasta se situeaza la numai 2,8 la suta la nivel mondial, in timp ce masinile, autobuzele si camioanele emit 18 procente din CO2. Cu toate acestea, dezbaterea privind aspectul climatic a adus din ce in ce mai mult industria aviatiei in centrul atentiei.Traficul aerian este cel mai poluant mod de a calatori, critica ecologistii, care insista asupra reducerii semnificative a calatoriilor cu avionul.Industria este alarmata si promite imbunatatiri. "Vrem sa ne asiguram ca emisiile de CO2 cauzate de aviatie scad la zero", a afirmat Klaus-Dieter Scheurle, presedintele Asociatiei Federale a Industriei Aviatiei Germane la Conferinta Aerospatiala de la Leipzig.Noile procese pentru productia de kerosen, sistemele alternative de propulsie si procedurile de zbor optimizate pentru limitarea efectelor negative asupra climei ar putea permite in viitor zboruri nepoluante, neutre din punct de vedere climatic, asigura Scheurle.Industria sa este pregatita sa participe la proiectele pilot de construire a uzinelor industriale pentru producerea de combustibil "Power-to-Liquid". CEO-ul Lufthansa, Carsten Spohr, mizeaza, de asemenea, pe combustibilul sintetic.Cu toate acestea, kerosenul alternativ este inca prea scump, mediul politic fiind rugat sa investeasca urgent "in dezvoltarea pietei combustibililor neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2 si sa ia alte masuri pentru un transport aerian mai prietenos cu mediul".De fapt, guvernul federal a recunoscut deja problema, conferinta aviatiei bazandu-se pe o decizie stabilita in acordul de coalitie.O data la doi ani, politicienii germani vor sa aiba discutii directe cu intreprinderile si sindicatele. In "Declaratia de la Leipzig pentru viitorul aviatiei" este afirmata clar dorinta promovarii tehnologiilor ecologice, a digitalizarii si a unei noi mobilitati.Scopul este un zbor neutru din punct de vedere climatic. In acelasi timp, industria germana de profil, precum si locurile de munca generate de aceasta trebuie sa fie asigurate durabil.330.000 de oameni sunt angajati direct in industria aviatiei din Germania, iar daca se iau in calcul toate ramificatiile acesteia, numarul lor este de 850.000.Un sfert din exporturile germane sunt transportate cu avioane in intreaga lume. Industria este "orice altceva decat o parte neglijabila din economia noastra", a declarat cancelarul Angela Merkel la Leipzig. Ea s-a pronuntat impotriva interdictiilor in domeniul mobilitatii.Totusi, bransa trebuie sa arate ca, atunci cand vorbim despre cresterea profitului ei, aceasta tendinta nu este intotdeauna asociata si cu o crestere a emisiilor care dauneaza climei, ci ca aceste doua aspecte pot fi decuplate unul de cealalt, a subliniat Angela Merkel.Industria aviatica a fost intotdeauna un motor de inovatie si ar putea fi o oportunitate economica de a investi in tehnologii eficiente si durabile.Germania trebuie sa devina "tara fruntasa pentru tehnologii ecologice destinate avioanelor", a mai spus cancelarul.Pentru a creste presiunea si a impulsiona inovatiile, ministrul federal al Transporturilor, Andreas Scheuer, se gandeste la cresterea taxei pe traficul aerian. O idee despre care a vorbit deja cu ministrul Finantelor, Olaf Scholz.Statul a colectat anul trecut 1,2 miliarde de euro cu ajutorul acestei taxe.Cu toate acestea, probabil ca va fi nevoie de si mai multa cercetare.Pentru a produce o cantitate comparabila de energie, o baterie necesita in prezent de 70 de ori greutatea si volumul kerosenului. Asa incat in avion nu incap foarte multi pasageri.