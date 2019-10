Bulgaria prelungeste exploatarea centralei nucleare de la Kozlodui, construita in epoca sovietica

Ziare.

Acest reactor, a carui, a trecut cu succes testele de rezistenta efectuate de societatea rusa Rosatom si compania franceza EDF, potrivit autoritatilor bulgare de reglementare nucleara.Directorul executiv al centralei, Nasko Mihov, a afirmat marti ca aceasta unitate, conform rezultatelor testelor respective.Un alt reactor inca in serviciu la Kozlodui a obtinut in 2017 o autorizatie de zece ani de functionare suplimentara.Situata pe Dunare, centrala, care furnizeaza 34% din energia tarii, va trebui de acum inainte sa solicite o licenta la fiecare zece ani.Un controversat proiect al celei de-a doua centrale nucleare pe teritoriul bulgar, la Belene, la vest de Kozlodui, a fost recent relansat dupa mai multe rasturnari de situatie. Sapte grupuri, intre care compania chineza CNNC, cea rusa Rosatom si intreprinderea sud-coreeana KHNP, au depus oferte pentru a finaliza aceasta instalatie, care are deja doua reactoare de 1.000 MW de fabricatie ruseasca.Bulgaria este adeseori criticata de Washington si Bruxelles pentru dependenta de energetica de Rusia., iar singura rafinarie bulgara apartine gigantului rusesc Lukoil