Centrala de la Cernavoda isi va injumatati in curand productia. Situatia se putea evita, dar acum e prea tarziu

11 ani de neputinta pun in pericol securitatea energetica a Romaniei

Ce face Guvernul acum pentru constructia celor doua noi reactoare

Alternative exista, dar sunt inca in stadiu de experiment

De 15 ani, Centrala de la Cernavoda are doua reactoare de tip "CANada Deuterium Uranium" (CANDU), fiecare cu capacitatea de 706 MW. Cu ajutorul lor, centrala asigura intre 18% - 20% din productia de energie a Romaniei. Practic, in acest moment, Nuclearelectrica este al treilea cel mai mare producator de energie din tara, dupa Hidroelectrica si CE Oltenia. Din pacate, insa, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe, iar ponderea energiei nucleare urmeaza sa scada.In mod normal, Romania ar fi trebuit sa depuna constant eforturi sustinute nu numai ca sa conserve, ci si ca sa extinda capacitatea singurei centrale nucleare din tara.Motive ar fi mai multe. Prin ele, faptul ca reactoarele CANDU pot produce constant energie, spre deosebire de eolienele care se opresc daca nu bate vantul sau daca e prea frig. In plus, spre deosebire de centralele pe carbune, cele nucleare produc energie fara sa polueze aerul.Din pacate, insa, statul n-a fost in stare sa finalizeze inca doua reactoare (incepute de comunisti, la Cernavoda), in afara celor date in folosinta in 1996 si respectiv 2007. Iar acum - indiferent cine si ce ar promite - nu mai e timp pentru constructia reactoarelor noi pana la momentul in care unul dintre cele deja functionale va trebui oprit pentru retehnologizare, vreme de 2 ani, incepand cu anul 2026.La acel moment, productia centralei nucleare se va injumatati, iar Romania va fi, probabil, nevoita sa importe energia pe care, momentan, o primeste de la reactorul 1 de la Cernavoda.De fapt, finalizarea reactoarelor 3 si 4 - construite in proportie de 15% si respectiv 14% inca din vreme comunismului - parea sa fi intrat in linie dreapta inca din anul 2008. La acel moment, Nuclearelectrica infiintase, impreuna cu mai multi investitori mari ca GDF Suez, Cez si ArcelorMittal, o companie numite Energonuclear. Aceasta urma sa finalizeze reactoarele.S-au intocmit, la acel moment, documentatii si s-a vorbit despre investitii. Din pacate, din cauza ca nu s-au inteles nici cu statul, nici intre ele, marile companii s-au retras din Energonuclear, rand pe rand.In anul 2013, Guvernul condus de Victor Ponta a ales sa incerce sa construiasca cele doua reactoare, la Cernavoda, impreuna cu un concern numit China General Nuclear Power Group (CGN) . In 2014 s-a semnat un memorandum cu investitorii chinezi si au inceput negocierile pentru realizarea celor doua noi reactoare. Apoi, asupra intregului proiect s-a asternut linistea. Doar din cand in cand cate un om politic dornic de imagine mai anunta ca la masa negocierilor se fac progrese remarcabile.Recent, Ministerul Energiei a dat startul unei noi proceduri, in vederea constructiei celor doua noi reactoare, la Cernavoda. Mai exact, a cerut Nuclearelectrica sa adopte un acord preliminar al investitorilor pentru constructia reactoarelor Teoretic, vorbim despre un pas inainte. Cu toate astea, demararea noii proceduri nu ne spune nici cand va incepe constructia noilor reactoare si nici macar nu reprezinta o garantie ca acest lucru se va intampla vreodata.In mod normal, dupa adoptarea acordului, Nuclearelectrica si CGN ar urma sa infiinteze o companie de tip joint venture, in care chinezii vor fi majoritari. Aceasta companie ar urma sa construiasca, in 6 ani, cu o cheltuiala estimata in 2012 la 6 miliarde de euro, cele doua reactoare noi.Dupa finalizarea constructiei - pe care chinezii ar trebui sa o faca, in mare parte, din banii lor, cu perspectiva de a-si recupera investitia - va urma etapa de umplere a reactoarelor si etapa de testare. Abia apoi se va ajunge la exploatarea comerciala a reactoarelor 3 si 4. La acest moment, insa, absolut nimic nu garanteaza ca vom si ajunge vreodata in acel punct.Recent, Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu NuScale, o companie din Oregon care produce reactoare modulare mici (SMR), construite pe baza unei tehnologii experimentale. Din pacate, aceste reactoare - inca necertificate - nu vor fi, pe termen scurt, solutia salvatoare pentru cresterea productiei de energie nucleara, in Romania.Valetina Dinu, responsabilul Nuclearelectrica pentru relatia cu investitorii, a explicat pentrude ce aceste reactoare nu vor putea fi folosite, in viitorul apropiat., a precizat Valentin Dinu.Cu alte cuvinte, pe termen scurt si mediu, singura solutie a Romaniei pentru a-si creste productia de energie nucleara - de care va depinde, in curand, pe masura ce tot mai multe centrale poluante pe carbune se vor inchide - este constructia celor doua noi reactoare de tip CANDU. Daca vrea securitate energetica, Romania ar trebui sa finalizeze cat mai curand un proiect pe care nu reuseste de 15 ani sa-l aduca pe linia de plutire...