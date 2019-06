Centrala de la Cernavoda revine la normal dupa o luna, cu doua reactoare functionale

Ziare.

"SN Nuclearelectrica SA anunta ca lucrarile aferente opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda au fost finalizate in data de 7 iunie 2019, sincronizarea la Sistemul Energetic National realizandu-se in aceeasi zi, la ora 22:00", se arata intr-un comunicat de presa. Unitatea 2 a intrat in programul de oprire planificata la inceputul lunii mai , in vederea efectuarii lucrarilor de mentenanta planificate, realizate o data la doi ani pentru fiecare unitate.In perioada opririi planificate s-au efectuat circa 9.000 de activitati aferente mai multor programe, printre care cel de mentenanta preventiva si corectiva, de inspectii si de testare."Toate obiectivele opririi planificate au fost realizate in conditii de siguranta pentru personalul centralei, public si mediul inconjurator, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavoda", se arata in comunicat.