Defectiune la centrala nucleara de la Cernavoda: A fost oprit un reactor

"Nuclearelectrica SA (SNN) anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie 2018, ora 09:20. Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea in conformitate cu proiectul centralei conduce la necesitatea opririi controlate", se arata in comunicat.Specialistii centralei analizeaza cauza, iar Unitatea 1 va fi repornita imediat ce lucrarile de remediere vor fi finalizate, potrivit companiei."Estimam ca oprirea va avea o durata de aproximativ 48 de ore. Lucrarile de remediere nu vor avea niciun impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, acestea realizandu-se in conformitate cu procedurile specifice ale centralei", se arata in comunicat.Nuclearelectrica estimeaza pentru acest an un profit net de 295,2 milioane lei, in scadere cu 3% fata de cel de anul trecut, la venituri totale de 2,14 miliarde lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de actionari.