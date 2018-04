Desi sustine ca va extinde centrala de la Cernavoda, guvernul se pregateste sa vanda rezervele de apa grea ale Romaniei

Stocarea apei grele e o problema de care statul roman ar putea incerca sa scape

Ministerul Energiei isi doreste reactoare, dar Finantele vor banii pe apa grea

Ziare.

com

Din calculele realizate de Ziare.com, Finantele iau in calcul sa vanda a saptea parte din cantitatea totala de apa grea a Romaniei. Banii incasati urmeaza sa fie folositi de Guvern pentru acoperirea deficitului bugetar, astfel incat sa nu fie depasit nivelul de 3% din PIB.Singurul loc din Romania in care s-a produs, vreme de 35 de ani, apa grea a fost combinatul de la Turnu Severin. Comunistii au construit respectiva unitate de productie pentru a asigura, din resursa interna, cantitatea de apa grea necesara pentru functionarea reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda si pentru punerea in functiunea a altor doua.Cum reactoarele 3 si 4 nu s-au mai construit nici pana astazi, combinatul de la Turnu Severin a ajuns sa produca mai mult apa grea decat putea Romania folosi. Mici cantitati s-au exportat, dar asta n-a fost suficient pentru a rentabiliza activitatea unitatii. In 2015, productia de apa grea de la Turnu Severin s-a sistat, iar pe 14 iunie 2016, intreaga Regie Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN), din care facea parte combinatul, a intrat in faliment. Romania are in continuare, la Turnu Severin, o cantitate de apa grea de peste 2.800 de tone, dupa cum rezulta din calculele, bazate pe informatii obtinute din surse de incredere din industria apei dure.Parte din aceasta cantitate totala este rezerva de stat. Cat de mare este rezerva nu stim, din cauza ca e secret de stat. Insa simplul fapt ca informatiile despre acest produs industrial sunt secretizate ar trebui sa indice faptul ca el este pretios pentru Romania.Ministerul Finantelor pare sa nu fie, insa, de aceeasi parere, de vreme ce, in lipsa de bani, se gandeste sa vanda buna parte din cantitatea de apa grea a tarii noastre pentru a se incadra in tinta de deficit bugetar de 3%, potrivit unor informatii obtinute de Agepress Din informatiile si calculele, Finatele ar intentiona sa vanda a saptea parte din cantitatea totala de apa grea pe care tara noastra o stocheaza.Mai multe despre ce ar insemna pentru Romania vanzare de apa grea a explicat Ervin Watzlawek, directorul fabricii Romag Prod care a produs apa grea."Statul a facut rezerve de apa grea pentru functionarea reactoarelor 1 si 2 de la Cernavoda si separat pentru umplerea si pornirea reactoarelor 3 si 4, daca acesta s-ar construi. Ratiunea a fost: avem fabrica si specialisti, deci bine ar fi sa producem acum si sa stocam pentru perioadele in care vom avea nevoie. Parerea mea este ca ar trebui pastrate rezervele pentru functionarea reactoarelor 1 si 2, astfel incat activitatea sa nu le fie afectata. In plus, ar trebui pastrat macar necesarul pentru pornirea reactorului 3. Bine ar fi si pentru pornirea reactorului 4. Sigur, nu-i obligatoriu. Se poate vinde tot acum, dar ulterior Cernavoda ar trebui sa isi gaseasca furnizor de apa grea", a declarat pentruErvin Watzlawek.Acesta atentioneaza insa ca gasirea unui furnizor de apa grea de calitate nu e tocmai usoara."Problema este ca, la acest moment, in lume, piata de apa grea e destul de restransa. Tehnologia nucleara care presupune folosirea ei nu mai este atat de raspandita, asa ca producatori sunt putini. Daca vrei apa grea pura, ca cea produsa la noi, nu din cea reutilizata, ar trebui sa te uiti, spre exemplu, spre India. Dar din cate stiu, acolo fabricile sunt oprite si se mai produce putin, numai pentru uz intern. Argentina isi construieste 2 reactoare, dar din cate stiu n-are apa grea si cauta sa cumpere. Canada are un stoc de vreo 2000 de tone, iar iranienii o produc in cantitati mici, doar pentru uzul propriilor reactoare", a apreciat Ervin Watzlawek.In plus, afacerea banoasa pe care crede acum Ministerul Finantelor ca o face s-ar putea dovedi paguboasa, pe termen mediu si lung."Din informatiile mele, Ministerul Finantelor planifica inca de iarna trecuta sa vanda apa grea in valoare de un miliard de lei. Daca o astfel de tranzactie va fi sau nu rentabila pentru Romania, ramane de vazut.In Romania, pretul apei grele e reglementat prin lege la 2.146 lei pe kilogram. Si tot legea stabileste ca centrala de la Cernavoda nu poate cumpara apa grea decat de la rezerva de stat. Pe pietele externe, insa, in lipsa reglementarii, preturile sunt mai mici, cuprinse intre 350 - 450 euro (1.631 lei - 2.097 lei).Daca dai apa grea la pretul de pe pietele externe - mai mic decat cel la care ai produs-o - pierzi bani, in mod evident. In plus, ca sa o poti vinde ieftin, trebuie inainte sa modifici legea care reglementeaza pretul apei grele. Bine ar fi, in schimb, daca tot o vinzi, sa iei pe ea pretul reglementat din Romania. Daca gasesti cumparator...", a declarat pentrudirectorul Romag Prod.Ervin Watzlawek sustine ca stocarea apei grele reprezinta o problema, in Romania. Cu RAAN in faliment, sarcina i-ar putea reveni proaspat infiintatului Centrul National de Management al Apei Grele, sustine Ervin Watzlawek. Numai ca Centrul n-a primit si banii de care are nevoie pentru a prelua infrastructura si specialistii RAAN."Romania a semnat acordurile internationale de neproliferare a armelor de distrugere in masa, inclusiv a celor nucleare, asa ca are si obligatii sa respecte un regim riguros al oricarei cantitati de materiale nucleare. Apa grea nu este material nuclear, dar are acelasi regim ca materialele nucleare. In aceste conditii, vrand-nevrand, Romania trebuie sa o pastreze in conditii corespunzatoare" a apreciat Ervin Watzlawek.Daca insa ar vinde apa grea, statul ar face rost de bani si ar scapa de grija depozitarii apei grele.Daca acesta este planul statului, atunci e greu de inteles de ce, in urma cu doar doua luni, ministrul Energiei, Anton Anton sustinea ca discutiile cu investitorii interesati de constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda sunt avansate. Ce-i drept, Anton Anton sustinea ca personal ii vazuse pe investitori doar in lift..."Noi la Cernavoda am prevazut de la inceput sa construim patru reactoare. Am reusit sa construim unul, apoi a mai dat in functiune inca unu. Apoi am incercat sa vedem cum mai putem construi si alte doua reactoare, 3 si 4. Astazi suntem in discutii foarte avansate cu niste investitori. Discutiile astea continua. Alaltaieri au fost pe-aci. M-am intalnit... i-am vazut in lift.Deci discutiile astea sunt niste discutii continue, la care ministerul si-a manifestat disponibilitatea si discutiile cu investitorii nu sunt niste chestii simple si nu sunt niste chestii la care hai, gata, ne-am asezat, am semnat si la revedere, nu e asa. Acolo sunt niste chestiuni complicate", declara Anton Anton, la jumatatea lunii februarie.Se pare ca in timp ce Ministrul Energiei dadea aceste declaratii, Ministerul de Finante isi facea deja planuri de vanzare a apei grele de calitate superioara, pe care Romania n-o mai poate produce si de care depinde productia de energie din surse nucleare. Cum va reusi sa prospere industria energetica romaneasca in conditiile in care oamenii care ar trebui sa-i poarte de grija una spun si alta fac, e foarte greu de spus, la acest moment.