Directorul centralei nucleare de la Cernavoda a demisionat

"Conform procedurilor aplicabile in SNN, functia de director Sucursala CNE Cernavoda este asigurata in baza principiului continuitatii. In acest caz, va fi asigurat un interimat pana la finalizarea concursului intern de ocupare a functiei de director Sucursala CNE Cernavoda", arata un comunicat al Nuclearelectrica.Functia de director a sucursalei CNE Cernavoda va fi asigurata, asa cum a fost in permanenta, de un expert in energie nucleara, din cadrul CNE Cernavoda, in conformitate cu prevederile normei Comisiei pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)."Potrivit obligatiilor rezultate din prevederile legale ale pietei de capital, SNN va transmite raport curent dupa finalizarea concursului si ocuparea functiei de director Sucursala CNE Cernavoda", adauga oficialii Nuclearelectrica in comunicat.Nuclearelectrica a obtinut un profit net de 189,99 milioane lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 51,7% fata de perioada similara a anului trecut.De asemenea, veniturile din exploatare s-au majorat cu 15,4%, la 571 milioane lei, in perioada ianuarie-martie.Productia de energie a scazut cu aproape 2%, la 2.714 GWh, de la 2.766 GWh in primele trei luni ale anului trecut.Valoarea totala a programului de investitii al Nuclearelectrica pentru acest an este de 244,86 milioane lei, fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung.Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.Actionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participatie de 82,49%.Compania are o capitalizare de 2,11 miliarde lei.