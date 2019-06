Fluviul Loara a fost contaminat radioactiv

Ziare.

com

Prezenta tritiului - un izotop greu radioactiv al hidrogenului - "este aproape sistematica, atat in fluviu, cat si in apele de consum. In ianuarie 2019, concentratia in apa Loarei a atins 310 de becquereli pe litru", alerteaza Laboratorul de la Herouville-Saint-Clair, in apropiere de Caen, intr-un comunicat comun cu Reseau Sortir du nucleaire."Este consecinta unui incident? Colectivul Loire Vienne Zero Nucleaire si ACRO alerteaza autoritatile si cer o ancheta care sa stabileasca originea acestei valori exceptionale", subliniaza asociatiile.In Loara, "tritiul este prezent intr-o portiune de aproape 400 de kilometri, intre Dampierre-en-Burly si Nantes", adauga ACRO in raportul sau de analiza a prelevarilor efectuate din decembrie 2017 in mai 2019.La Chatellerault, "in Vienne, apele raului si de consum sunt contaminate cu tritiu la fiecare prelevare luara, din decembrie, cu pana la 50 de becquereli pe litru. Centrala Nucleara de la Civaux este la originea" contaminarii, afirma ele.Potrivit Institutului de Radioprotectie si Siguranta Nucleara (IRSN), "Codul Sanatatii Publice stabileste o referinta de calitate de 100 de becquereli pe litru in cazul tritiului, care nu reprezinta o limita sanitara, ci un prag care, atunci cand este depasit, antreneaza o investigatie complementara in vederea caracterizarii radioactivitatii apei".Iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda "o valoare-ghid de 10.000 de becquereli pe litru in cazul tritiului in apa de baut, de luat in calcul in cazul consumului permanent de apa".Potrivit Institutului, care este bratul "tehnic" al "jandarmului" in domeniul nuclear, nivelul tritiului "observat de obicei" in apele de suprafata este, in afara oricarei surse de emisie de tritiu, de la 1 becquerel pe litru la cativa becquereli pe litru.Acesta creste "de la cativa becquereli pe litru la cateva zeci de becquereli pe litru in avalul centralelor nucleare", si de la cateva zeci de becquereli pe litru la cateva sute de becquereli pe litru in jurul anumitor instalatii (centrele de CEA de la Marcoule si Valduc si instalatia Orano din la Hague) ".Contactat de AFP pe tema studiului ACRO, serviciul de comunicare al Autortiatii Sigurantei Nucleare (ASN) a raspuns ca "jandarmul" in domeniul nuclear "va efectua investigatii cu scopul de a gasi originea acestui nivel detectat" la Saumur si ca "va reexamina registrele lunare ale evacuarilor centralelor din regiunea respectiva".Insa "nu exista un risc la adresa mediului si nici a publicului", a dat asigurari ASN.Intr-un raport cerut de catre Asociatia Nationala a Comisiilor Locale de Informatii Nucleare, un cerectator de la CNRS conchidea, in 2010, ca exista o "subestimare" a "instantelor radioprotectei" a "toxicitatii" tritiului, singurul radioelement a carui evacuare auorizata creste in Franta.