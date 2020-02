Franta a inceput sa inchida cea mai veche centrala nucleara din tara

Ziare.

EDF a anuntat ca a deconectat unul dintre cele doua reactoare ale centralei Fessenheim la ora 2:00 (ora locala), aceasta fiind prima faza a procesului de dezafectare, transmite AFP Cel de-al doilea reactor va fi inchis pe 30 iunie, insa va mai dura cateva luni pana cand cele doua reactoare se vor raci suficient pentru a putea fi inlaturat combustibilul folosit, operatiune care se estimeaza ca va fi incheiata pana in vara anului 2023.Procesul de dezafectare nu va fi complet finalizat mai devreme de anul 2040.Inchiderea centralei Fessenheim a fost unul dintre principalele obiective ale campaniei impotriva energiei nucleare lansate in urma catastrofei de la Fukushima, Japonia, din 2011. Potrivit expertilor, standardele de siguranta de la Fessenheim sunt cu mult sub cele de la Fukushima, iar riscul de miscari seismice si de inundatii in Alsacia a fost subestimat.La cateva luni de accidentul nuclear de la Fukushima, fostul presedinte francez Francois Hollande si-a luat angajamentul sa inchida Fessenheim, insa proiectul a primit unda verde d-abia in 2018, in timpul mandatului lui Emmanuel Macron.Franta va continua sa aiba 56 de reactoare cu apa presurizata, la 18 centrale nucleare, care genereaza 70% din necesarul sau de electricitate, fiind intrecuta doar de SUA, cu 98 de reactoare.Guvernul francez a confirmat in ianuarie ca intentioneaza sa inchida alte 12 reactoare care se vor apropia sau vor depasi vechimea de 40 de ani pana in 2035, cand energia nucleara ar trebui sa reprezinta doar 50% din totalul energiei produse in Franta.Intre timp, EDF se pregateste sa deschida un reactor de ultima generatie la centrala sa Flamanville.C.S.