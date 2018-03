O noua avarie la centrala nucleara de la Cernavoda. Functioneaza cu un singur reactor

Ziare.

com

"Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de joi, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei", precizeaza Nuclearelectrica.Specialistii investigheaza cauza si vor face lucrarile necesare de remediere in conformitate cu procedurile aferente industriei nucleare specifice in astfel de situatii."Nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului de astazi, 29 martie 2018. Deconectarea automata a reactorului de la SEN este prevazuta si realizata prin sisteme de protectie prevazute in proiect in anumite situatii, asadar reprezinta un comportament conservativ, procedurat fara impact asupra securitatii nucleare", mentioneaza compania.Deconectarea automata a reactorului de la SEN si lucrarile de remediere a sistemului electric de proces nu au impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, fiind realizate cu respectarea normelor de securitate nucleara si procedurilor aplicabile.Compania a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), la cateva ore dupa ce societatea informase ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.Luni dimineata, Nuclearelectrica a transmis ca Unitatea 2 a revenit la putere nominala , dupa ce reducerea acesteia a fost cauzata de necesitatea inlocuirii unei piese (rulment) la motorul unei pompe de condensat, din partea clasica a centralei.