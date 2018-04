Reactorul 1 de la Cernavoda va fi modernizat cu 1,5 miliarde de dolari, pentru a mai functiona inca 30 de ani

Ziare.

com

Intrebat daca exista un plan de retehnologizare a reactorului 1, Cosmin Ghita a raspuns afirmativ, precizand ca aceasta operatiune va prelungi cu 30 de ani durata de viata a reactorului."Am aprobat in AGA, la finalul lui septembrie (2017 - n. r.) demararea acestui proiect. E clar ca din punct de vedere economic proiectul are foarte multa logica. Practic,Aceasta perspectiva de a mai prelungi cu inca 30 de ani durata de viata a unui reactor la un returner ascent dublu. Conform strategiei adoptate in AGA, ne uitam la o inchidere a reactorului intre decembrie 2026 si decembrie 2028.a orice operatiune de retehnologizare, aceasta se planifica in mai multi ani si are mai multe etape. Noi, momentan, suntem programati pentru finele etapei I, care inseamna studiu de fezabilitate, planificare initiala si dezvoltarea strategiilor de contactare si finantare", a spus Ghita.In ceea ce priveste sursele de finantare pentru realizarea acestui proiect, seful Nuclearelectrica a mentionat ca sunt luate in calcul diferite instrumente de finantare, incepand cu creditarea, pana la o emisiune de obligatiuni." (...) evaluam toate optiunile si in mod cert vrem sa beneficiem de faptul ca suntem o companie listata in conturarea strategiei noastre de finantare. Daca face sens la momentul respectiv, vorbim de, deci mai sunt trei ani, vom lua in considerare diverse instrumente de finantare, fie ca vorbim de creditare, ca vorbim de emisiune de obligatiuni, acestea sunt optiuni pe care le avem pe masa si le evaluam in functie de fluctuatia si apetitul pietei pentru astfel de proiecte", a explicat el.Cosmin Ghita a facut referire si la unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, spunand ca negocierile cu partenerii chinezi sunt inca in curs."Suntem in negocieri cu partenerii chinezi in vederea definitizarii si parafarii contului investitorilor. Operam in baza unui mandat de negociere oferit de care Guvernul Romaniei si inaintam in aceste discutii, ca orice negociere care se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp, sunt anumite divergente care trebuie usor armonizate pentru a obtine o situatie de win-win pentru ambele parti", a mentionat acesta.Secretarul de stat in Ministerul Energiei Robert Tudorache a afirmat, pe 8 ianuarie 2018, la Constanta, ca estimeaza anul 2020 ca fiind un termen realist pentru inceperea de catre investitorul chinez a lucrarilor de construire a reactoarelor 3 si 4 de la Centrala Nuclear Electrica (CNE) Cernavoda.Tudorache a precizat ca isi doreste ca in termen de sase luni sa fie inchisa faza de negociere cu investitorul pentru acordul de construire a reactoarelor 3 si 4 de la CNE Cernavoda si ca, odata depasita aceasta etapa, lucrarile ar putea sa inceapa pana in anul 2020."Suntem cu prelungirea memorandumului de intelegere pe inca sase luni. Deja am rezolvat undeva in proportie de 80% elementele pe acordul investitorilor, unde mai aveam anumite neintelegeri si anumite inadvertente. Acum partea chineza este in vacanta pentru celebrarea anului nou chinezesc, dar suntem in plin proces de negociere.Imi doresc sa finalizam neaparat acordul investitorilor ca sa trecem la urmatoarea faza. Vom face tot posibilul ca in urmatoarele sase luni sa inchidem faza de negociere pe acord si, daca am reusit lucrul acesta, deja proiectul este pus pe fagas si cred ca ulterior, pana in 2020, ar putea incepe lucrarile pentru realizarea reactoarelor 3 si 4", a afirmat Tudorache.La jumatatea anului 2017, statul roman a reluat negocierile cu China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) privind construirea la Cernavoda a reactoarelor 3 si 4 de tip CANDU 6, cu o putere instalata de cate 700 MW.Parteneriatul dintre Nuclearelectrica si CGNPC a debutat in noiembrie 2015 prin semnarea unui memorandum in valoare de 6,5 miliarde euro pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda.